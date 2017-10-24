МИД РФ: США буквально «взяли за горло» Совбез ООН

В МИД РФ объяснили, почему Россия проголосовала против предложенного США проекту резолюции, предусматривающего продление мандата Совместного механизма
ОЗХО-ООН по расследованию применения химического оружия в Сирии.
Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что продлить мандат предлагалось еще до выхода доклада этой структуры, и подчеркнули, что принимать такие важные решения бездумно нельзя.
При этом в МИД РФ заявили, что США пошли на преждевременное голосование «вопреки элементарной логике и давно сложившемуся алгоритму действий СБ ООН».
МИД РФ: «Это стало уже их „фирменным знаком“ — идти напролом, грубо и беспардонно навязывая свою позицию, не утруждая себя сколько-нибудь внятной аргументацией. Врут не краснея. Буквально „взяли за горло“ и СМР, и ОЗХО, да и Совет Безопасности ООН. Действуют непримиримо, не считаясь не только с международным правом и дипломатическими устоями, но и со здравым смыслом».
Также в министерстве заявили, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать работу Совместного механизма системно и планомерно, и пообещали внимательно изучить доклад по Сирии, а потом предложить схему дальнейших шагов. В Вашингтоне же предложили «продлить мандат, что называется, „не глядя“». В связи с этим в МИД РФ предположили, что США «боятся, что вдумчивый анализ приведет к нежелательным для Вашингтона выводам».
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сегодняшнее голосование в Совбезе было «попыткой выставить Россию в неприглядном, якобы, свете» и «хорошо отрежиссированным, спланированным спектаклем», передает РИА Новости.
Сегодня Россия заблокировала проект резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Также против проголосовала Боливия. Поддержали резолюцию 11 членов Совбеза, еще две страны воздержались. Надо сказать, что мандат работы миссии истекает 17 ноября, а к 26 октября она должна представить Совбезу доклад о расследовании инцидента в сирийском городе Хан-Шейхуне.
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция объявила, что жертвами атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун стали 80 человек, еще 200 пострадали. При этом ответственность за атаку возложили на Дамаск. А в ночь на 7 апреля США, не дожидаясь результатов расследования, ударили ракетами по военному аэродрому Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака.
При этом в МИД РФ заявили, что США пошли на преждевременное голосование «вопреки элементарной логике и давно сложившемуся алгоритму действий СБ ООН».
МИД РФ: «Это стало уже их „фирменным знаком“ — идти напролом, грубо и беспардонно навязывая свою позицию, не утруждая себя сколько-нибудь внятной аргументацией. Врут не краснея. Буквально „взяли за горло“ и СМР, и ОЗХО, да и Совет Безопасности ООН. Действуют непримиримо, не считаясь не только с международным правом и дипломатическими устоями, но и со здравым смыслом».
Также в министерстве заявили, что Россия всегда выступала за то, чтобы выстраивать работу Совместного механизма системно и планомерно, и пообещали внимательно изучить доклад по Сирии, а потом предложить схему дальнейших шагов. В Вашингтоне же предложили «продлить мандат, что называется, „не глядя“». В связи с этим в МИД РФ предположили, что США «боятся, что вдумчивый анализ приведет к нежелательным для Вашингтона выводам».
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сегодняшнее голосование в Совбезе было «попыткой выставить Россию в неприглядном, якобы, свете» и «хорошо отрежиссированным, спланированным спектаклем», передает РИА Новости.
Сегодня Россия заблокировала проект резолюции о продлении на один год полномочий Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. Также против проголосовала Боливия. Поддержали резолюцию 11 членов Совбеза, еще две страны воздержались. Надо сказать, что мандат работы миссии истекает 17 ноября, а к 26 октября она должна представить Совбезу доклад о расследовании инцидента в сирийском городе Хан-Шейхуне.
Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция объявила, что жертвами атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун стали 80 человек, еще 200 пострадали. При этом ответственность за атаку возложили на Дамаск. А в ночь на 7 апреля США, не дожидаясь результатов расследования, ударили ракетами по военному аэродрому Шайрат, с которой якобы осуществлялась атака.
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