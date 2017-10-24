«Единорога» вывели с пресс-конференции Собчак: видео

Мужчина в маске единорога пришел на предвыборную
пресс-конференцию Ксении Собчак в Москве.
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Нарушитель спокойствия во время мероприятия принялся выкрикивать провокационные лозунги. После этого мужчина был веден на улицу охраной, сообщает «Газета.Ru».
Сама Собчак, реагируя на инцидент, назвала его провокацией.
Отметим, что ранее на сегодняшней пресс-конференции Собчак сообщила, что ее предвыборный штаб возглавит медиаменеджер Игорь Малашенко, который был один из руководителей кампании Ельцина 1996 года. Также телеведущая раскритиковала политику Владимира Путина, назвала Крым украинской территорией и заявила, что не намерена брать «бандитские деньги» для своей предвыборной кампании.
Напомним, на прошлой неделе Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента 2018 года, отметив, что позиционирует себя как кандидата «против всех». Решение телеведущей мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях.
Сама Собчак, реагируя на инцидент, назвала его провокацией.
Отметим, что ранее на сегодняшней пресс-конференции Собчак сообщила, что ее предвыборный штаб возглавит медиаменеджер Игорь Малашенко, который был один из руководителей кампании Ельцина 1996 года. Также телеведущая раскритиковала политику Владимира Путина, назвала Крым украинской территорией и заявила, что не намерена брать «бандитские деньги» для своей предвыборной кампании.
Напомним, на прошлой неделе Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента 2018 года, отметив, что позиционирует себя как кандидата «против всех». Решение телеведущей мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях.
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