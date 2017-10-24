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    Адвокат: «Почта России» не доставила вовремя запрос ФСБ к Telegram

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    • Фото: Александр Дроздов / vk.com
    Адвокат: «Почта России» не доставила вовремя запрос ФСБ к Telegram

    Адвокат: «Почта России» не доставила вовремя запрос ФСБ к Telegram

    Адвокат: «Почта России» не доставила вовремя запрос ФСБ к Telegram
  • Фото: Александр Дроздов / vk.com

    • По словам адвоката, представляющего интересы Telegram, руководство мессенджера не предоставило вовремя ответ на запрос ФСБ из-за задержки письма на почте.

    «Почта России» не доставила вовремя запрос от ФСБ к Telegram, из-за чего руководство мессенджера не смогло вовремя выполнить требование ведомства. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил Адвокат Павел Чиков, представляющий интересы компании.

    Павел Чиков, адвокат: «12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но „Почта России“ доставила письмо лишь 21 июля».

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    Telegram оштрафован на 800 тыс. рублей за отказ сотрудничать с ФСБ
    Напомним, на прошлой неделе мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений некоторых пользователей.

    Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля текущего года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

    Основатель Telegram Павел Дуров назвал требование ФСБ нарушением Конституции РФ.

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