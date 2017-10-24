Адвокат: «Почта России» не доставила вовремя запрос ФСБ к Telegram

По словам адвоката, представляющего интересы Telegram, руководство мессенджера не предоставило вовремя ответ на запрос ФСБ
из-за задержки письма на почте.
«Почта России» не доставила вовремя запрос от ФСБ к Telegram, из-за чего руководство мессенджера не смогло вовремя выполнить требование ведомства. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил Адвокат Павел Чиков, представляющий интересы компании.
Павел Чиков, адвокат: «12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но „Почта России“ доставила письмо лишь 21 июля».
Напомним, на прошлой неделе мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений некоторых пользователей.
Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля текущего года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.
Основатель Telegram Павел Дуров назвал требование ФСБ нарушением Конституции РФ.
Павел Чиков, адвокат: «12 июля ФСБ попросила Телеграм прислать переписку нескольких пользователей до 19 июля. Но „Почта России“ доставила письмо лишь 21 июля».
Напомним, на прошлой неделе мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений некоторых пользователей.
Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля текущего года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.
Основатель Telegram Павел Дуров назвал требование ФСБ нарушением Конституции РФ.
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