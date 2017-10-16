Дуров назвал штраф для Telegram нарушением Конституции РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что решение Мещанского районного суда Москвы оштрафовать Telegram Messenger LLP является неправомерным, поскольку противоречит Конституции.
|
1412
Павел Дуров: «Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: „Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений“».
Он также добавил, что намерен обжаловать решение суда, и даже начал собирать для этого команду юристов.
Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис компании с требованием предоставить до 16 июля информацию по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Мировой суд №383 признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители компании на заседании не присутствовали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, несмотря на случившееся, речи о блокировке мессенджера в России нет.
Он также добавил, что намерен обжаловать решение суда, и даже начал собирать для этого команду юристов.
Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис компании с требованием предоставить до 16 июля информацию по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Мировой суд №383 признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители компании на заседании не присутствовали.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что, несмотря на случившееся, речи о блокировке мессенджера в России нет.
Комментарии