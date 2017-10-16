Песков заверил, что речи о блокировке Telegram в России нет

Пресс-секретарь президента не стал комментировать решение Мещанского районного суда наложить штраф на Telegram, но заявил, что блокировать мессенджер в России не планируют.
Дмитрий Песков: «Пока, насколько я знаю, речи об этом не идет. Есть судебное решение, которое не могу комментировать, но в данном случае разговоров о блокировке не ведется».
Ранее сообщалось, что Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей. Согласно материалам административного дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Мировой суд №383 признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители компании на заседании не присутствовали. У них есть 10 дней чтобы обжаловать решение.
Ранее сообщалось, что Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тысяч рублей. Согласно материалам административного дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Мировой суд №383 признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители компании на заседании не присутствовали. У них есть 10 дней чтобы обжаловать решение.
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