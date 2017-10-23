Собянин шокирован нападением на ведущую «Эха Москвы»

Столичный мэр сообщил, что держит на контроле ситуацию с нападением на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Сергей Собянин подчеркнул, что шокирован произошедшим, и пожелал пострадавшей журналистке скорейшего выздоровления.
В свою очередь депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что атаковавший журналистку мужчина должен быть наказан по всей строгости закона.
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Напомним, сегодня 48-летний мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре столицы и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан охраной и передан правоохранительным органам.
Позднее выяснилось, что на журналистку напал проживающий в Израиле уроженец Грузии Борис Гриц. По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь. Так, на допросе Гриц не стал отрицать вину и заявил, что подвергался «телепатическим преследованиям» со стороны журналистки. Злоумышленнику грозит отвественность по статье «Покушение на убийство».
Сейчас пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ имени Склифосовского. Журналистку прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.
Шокирован случившимся с Татьяной @t_felg. Делаем все, чтобы восстановить здоровье. Скорейшего выздоровления! Держу ситуацию на контроле— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 октября 2017 г.
В свою очередь депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что атаковавший журналистку мужчина должен быть наказан по всей строгости закона.
Вопиющее нападение на журналиста Татьяну Фельгенгауэр. Желаю @t_felg скорейшего выздоровления.Нападавшего к ответу по всей строгости закона— Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 23 октября 2017 г.
.
Напомним, сегодня 48-летний мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре столицы и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан охраной и передан правоохранительным органам.
Позднее выяснилось, что на журналистку напал проживающий в Израиле уроженец Грузии Борис Гриц. По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь. Так, на допросе Гриц не стал отрицать вину и заявил, что подвергался «телепатическим преследованиям» со стороны журналистки. Злоумышленнику грозит отвественность по статье «Покушение на убийство».
Сейчас пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ имени Склифосовского. Журналистку прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.
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