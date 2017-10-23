Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Собянин шокирован нападением на ведущую «Эха Москвы»

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    Собянин шокирован нападением на ведущую «Эха Москвы»

    Собянин шокирован нападением на ведущую «Эха Москвы»

    Столичный мэр сообщил, что держит на контроле ситуацию с нападением на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

    Сергей Собянин подчеркнул, что шокирован произошедшим, и пожелал пострадавшей журналистке скорейшего выздоровления.



    В свою очередь депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что атаковавший журналистку мужчина должен быть наказан по всей строгости закона.


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    Напомним, сегодня 48-летний мужчина проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» в центре столицы и ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Нападавший был задержан охраной и передан правоохранительным органам.

    Позднее выяснилось, что на журналистку напал проживающий в Израиле уроженец Грузии Борис Гриц. По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь. Так, на допросе Гриц не стал отрицать вину и заявил, что подвергался «телепатическим преследованиям» со стороны журналистки. Злоумышленнику грозит отвественность по статье «Покушение на убийство».

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    Сейчас пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ имени Склифосовского. Журналистку прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.

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