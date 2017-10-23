Совет при Минобрнауки призвал отменить решение ВАК о диссертации Мединского

Совет по науке при Минобрнауки РФ счел немотивированным решение сохранить ученую степень министра культуры РФ.
Совет по науке при Минобрнауки призвал отменить решение о сохранении степени доктора исторических наук за Владимиром Мединским.
Из заявления Совета по науке: «Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В. Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории».
По мнению членов Совета, президиум ВАК нарушил свои прямые обязанности. В случае расхождения мнений президиума и экспертного совета, как это было в случае с Мединским, нужно было создать еще одну экспертную группу. Этого сделано не было, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета.
В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении главы Мединского степени доктора исторических наук, однако президиум ВАК в пятницу рекомендовал Минобрнауки этого не делать. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко тогда отметил, что по вопросу о диссертации Мединского была проведена вся необходимая работа, и нет причин сомневаться в решении президиума ВАК.
Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По его мнению, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.
Из заявления Совета по науке: «Совет по науке при Минобрнауки выражает глубокую озабоченность немотивированным решением сессии гуманитарно-общественных наук президиума ВАК, сохранившей степень доктора исторических наук за В. Р. Мединским, несмотря на аргументированное заключение экспертного совета ВАК по истории».
По мнению членов Совета, президиум ВАК нарушил свои прямые обязанности. В случае расхождения мнений президиума и экспертного совета, как это было в случае с Мединским, нужно было создать еще одну экспертную группу. Этого сделано не было, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета.
В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении главы Мединского степени доктора исторических наук, однако президиум ВАК в пятницу рекомендовал Минобрнауки этого не делать. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко тогда отметил, что по вопросу о диссертации Мединского была проведена вся необходимая работа, и нет причин сомневаться в решении президиума ВАК.
Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По его мнению, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.
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