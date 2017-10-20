Президиум ВАК отказался лишать Мединского ученой степени

Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал министерству образования и науки не лишать Владимира Мединского ученой степени.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление самого министра культуры.
Владимир Мединский: «70 процентов за (то, чтобы не лишать — ред.), 30 — против».
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко в интервью «Интерфаксу» отметил, что по вопросу о диссертации Мединского была проведена вся необходимая работа и нет причин сомневаться в решении президиума ВАК.
Андрей Фурсенко: «По этому вопросу была проведена вся предусмотренная законом процедура, в рамках которой принято решение. Поэтому нравится это решение или нет, с ним нужно согласиться».
Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По его мнению, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.
В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении главы Минкульта РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук.
Владимир Мединский: «70 процентов за (то, чтобы не лишать — ред.), 30 — против».
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко в интервью «Интерфаксу» отметил, что по вопросу о диссертации Мединского была проведена вся необходимая работа и нет причин сомневаться в решении президиума ВАК.
Андрей Фурсенко: «По этому вопросу была проведена вся предусмотренная законом процедура, в рамках которой принято решение. Поэтому нравится это решение или нет, с ним нужно согласиться».
Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По его мнению, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.
В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении главы Минкульта РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук.
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