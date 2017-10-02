Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени

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    Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени

    Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени

    Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление сетевого сообщества «Диссернет» о лишении главы Минкульта РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из заявителей Иван Бабицкий.

    Иван Бабицкий: «Только что экспертный совет ВАК по истории подавляющим большинством голосов принял решение вопреки заключению белгородского совета поддержать наше заявление о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук».

    Бабицкий добавил, что решение было объявлено в его присутствии, также на заседании были представители Мединского — Мягков, Аверьянов и Черняховский.

    Ну что ж, наконец произошло то, что должно было произойти.
    Только что Экспертный совет ВАК по истории подавляющим больши…

    Опубликовано Ivan Babitski 2 октября 2017 г.


    При этом научный директор РВИО Михаил Мягков, который присутствовал на заседании, сообщил газете «Ведомости», что мнение совета — это всего лишь рекомендация, не влекущая никаких последствий, а решаться все будет на следующем уровне.

    После экспертного совета решение должно быть утверждено президиумом ВАК и министерством образования и науки.

    Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года, когда участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий подал в министерство образования и науки РФ заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени. По мнению Бабицкого, диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.

    В июле диссертационный совет Белгородского государственного университета рассмотрел работу Мединского и не нашел оснований для лишения министра ученой степени. Ранее рассматривать диссертацию министра отказался диссертационный совет исторического факультета МГУ, поскольку не нашел в предоставленных материалах указаний ни на плагиат, ни на нарушения процедуры защиты.

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