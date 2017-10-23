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    Генпрокуратура не нашла оснований для дополнительной проверки по «Матильде»

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    Генпрокуратура не нашла оснований для дополнительной проверки по «Матильде»

    Генпрокуратура не нашла оснований для дополнительной проверки по «Матильде»

    В Генпрокуратуре рассмотрели видеообращение депутата Натальи Поклонской, но не обнаружили оснований для проведения дополнительной проверки по фильму «Матильда» Алексея Учителя.

    Александр Куренной, официальный представитель Генпрокуратуры: «В Генеральной прокуратуре РФ рассмотрели видеообращение депутата Госдумы Натальи Поклонской и не нашли оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма „Матильда“»

    Как сообщает ТАСС, Куренной напомнил, что ранее специалисты Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета в рамках организованной проверки уже изучили трейлер к фильму и не выявили признаков экстремизма, возбуждения ненависти и оскорбления чувств верующих, на которые указывала в своих обращениях Поклонская.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня заявил, в Кремле не планируется экспертного просмотра перед выпуском «Матильды» в прокат. По его словам, сотрудники администрации президента смогут ознакомиться с фильмом в частном порядке.

    Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, стал настоящим яблоком раздора еще до выхода в прокат. Так экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская подала в Генпрокуратуру 43 жалобы, в которых призывала запретить ленту, утверждая, что она оскорбляет память царя и чувства верующих.

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