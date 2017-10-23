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    Дамаск не признал Ракку освобожденной силами оппозиции

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    Дамаск не признал Ракку освобожденной силами оппозиции

    Дамаск не признал Ракку освобожденной силами оппозиции

    Дамаск не признал Ракку освобожденной силами оппозиции
  • Фото: Associated Press © 2017, Gabriel Chaim

    • Дамаск отказался признавать Ракку освобожденной, пока туда не вошли сирийские правительственные войска.

    Дамаск не будет считать какой-либо район Сирии освобожденным, пока туда не вошла сирийская армия. Об этом РИА Новости заявил министр информации Сирии Мухаммед Рамиз Тарджаман.

    По его словам, уход из города запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ — позитивный результат, однако необходимо, чтобы в город вошли именно сирийские правительственные войска.

    Мухаммед Рамиз Тарджаман, министр информации Сирии: «Мы не считаем какой-либо город освобожденным, пока в него не войдет сирийская арабская армия и не поднимет сирийский флаг над ним. Это относится к любой точке сирийской карты».

    смотретьМинобороны РФ сравнило удары коалиции США в Ракке с бомбежкой Дрездена
    Минобороны РФ сравнило удары коалиции США в Ракке с бомбежкой Дрездена
    В минувшую пятницу международная коалиция сообщила, что «сирийские демократические силы», состоящие из арабо-курдских отрядов оппозиции, при поддержке коалиции вытеснили террористов из Ракки, долгое время считавшейся негласной столицей ИГИЛ. В Минобороны РФ удары коалиции по Ракке сравнили с бомбежкой Дрездена в 1945 году, так как сирийский город теперь полностью разрушен.

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