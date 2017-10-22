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    МЧС: пожар на рынке под Ростовом-на-Дону локализован

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    • Фото: Ростов Главный / vk.com
    МЧС: пожар на рынке под <nobr>Ростовом-на-Дону</nobr> локализован

    МЧС: пожар на рынке под Ростовом-на-Дону локализован

    МЧС: пожар на рынке под <nobr>Ростовом-на-Дону</nobr> локализован
  • Фото: Ростов Главный / vk.com

    • Пожарные локализовали возгорание на хозяйственном рынке «Атлант», который располагается в Аксайском районе Ростовской области.

    В тушении огня на рынке задействовали 133 человек и 40 единиц техники. Пожарные сообщили, что спустя несколько часов тушения удалось локализовать возгорание в павильоне, передает «Интерфакс».

    ГУ МЧС по Ростовской области: «В 17:31 (по Москве) локализация пожара на площади 1,4 тыс. кв. метров».

    Первый замначальника ГУ МЧС по региону Евгений Кондратьев заявил, что дознаватели начали работу в районе горящего рынка. По его словам, собственник горящего павильона уже установлен.

    Евгений Кондратьев: «Угрозы распространения огня на данный момент нет. Собственник объекта установлен, идет работа дознавателей».

    смотретьПод Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок
    Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок
    Пожар начался в здании из металлокаркаса около 14:30. В павильоне торговали бытовой химией и пластиковой посудой. Пожарные присвоили возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. Тушение осложнил сильный ветер. Кроме того, сообщалось, что в районе горящего рынка слышны хлопки.

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