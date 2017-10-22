В районе горящего рынка под Ростовом-на-Дону слышны хлопки

Возле крупного рынка «Атлант», который вспыхнул сегодня днем под
Ростовом-на-Дону, слышны хлопки.
С улицы видно, что пожар распространился внутри одного из павильонов, передает ТАСС. По данным МЧС, хлопки, которые слышны на месте, связаны с горением банок с краской.
Площадь возгорания увеличилась с 450 квадратных метров до 1,5 тысячи кв. м. Между тем в МЧС уточнили, что огонь пока не распространился за пределы одного павильона. Однако угроза распространения пожара сохраняется.
Операцию по тушению рынка осложняется тем, что горит бытовая химия и в воздух выделяются ядовитые вещества. Информации о пострадавших пока не поступало. В свою очередь в полиции заявили, что возле горящего рынка выставлено оцепление, а движение автомобилей ограничено. Стражи порядка также просят автомобилистов освободить территорию на ближайших парковках.
Ранее сообщалось, что на рынке «Атлант» вспыхнул пожар в павильоне бытовой химии и посуды.
Напомним, в начале текущего месяца в Ростове-на-Дону тушили крупный пожар на другом рынке — «Темерник», который продолжался всю ночь. Работа пожарных осложнялась тем, что торговцы пытались спасти свой товар из огня.
Площадь возгорания увеличилась с 450 квадратных метров до 1,5 тысячи кв. м. Между тем в МЧС уточнили, что огонь пока не распространился за пределы одного павильона. Однако угроза распространения пожара сохраняется.
Операцию по тушению рынка осложняется тем, что горит бытовая химия и в воздух выделяются ядовитые вещества. Информации о пострадавших пока не поступало. В свою очередь в полиции заявили, что возле горящего рынка выставлено оцепление, а движение автомобилей ограничено. Стражи порядка также просят автомобилистов освободить территорию на ближайших парковках.
Ранее сообщалось, что на рынке «Атлант» вспыхнул пожар в павильоне бытовой химии и посуды.
Напомним, в начале текущего месяца в Ростове-на-Дону тушили крупный пожар на другом рынке — «Темерник», который продолжался всю ночь. Работа пожарных осложнялась тем, что торговцы пытались спасти свой товар из огня.
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