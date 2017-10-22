Новые русские сенсации
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Новые русские сенсации

    В районе горящего рынка под Ростовом-на-Дону слышны хлопки

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    • Фото: Ростов Главный / vk.com
    В районе горящего рынка под <nobr>Ростовом-на-Дону</nobr> слышны хлопки

    В районе горящего рынка под Ростовом-на-Дону слышны хлопки

    В районе горящего рынка под <nobr>Ростовом-на-Дону</nobr> слышны хлопки
  • Фото: Ростов Главный / vk.com

    • Возле крупного рынка «Атлант», который вспыхнул сегодня днем под Ростовом-на-Дону, слышны хлопки.

    С улицы видно, что пожар распространился внутри одного из павильонов, передает ТАСС. По данным МЧС, хлопки, которые слышны на месте, связаны с горением банок с краской.

    Площадь возгорания увеличилась с 450 квадратных метров до 1,5 тысячи кв. м. Между тем в МЧС уточнили, что огонь пока не распространился за пределы одного павильона. Однако угроза распространения пожара сохраняется.

    Операцию по тушению рынка осложняется тем, что горит бытовая химия и в воздух выделяются ядовитые вещества. Информации о пострадавших пока не поступало. В свою очередь в полиции заявили, что возле горящего рынка выставлено оцепление, а движение автомобилей ограничено. Стражи порядка также просят автомобилистов освободить территорию на ближайших парковках.

    смотретьПод Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок
    Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок
    Ранее сообщалось, что на рынке «Атлант» вспыхнул пожар в павильоне бытовой химии и посуды.

    Напомним, в начале текущего месяца в Ростове-на-Дону тушили крупный пожар на другом рынке — «Темерник», который продолжался всю ночь. Работа пожарных осложнялась тем, что торговцы пытались спасти свой товар из огня.

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