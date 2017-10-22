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    Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок. Ростов-на-Дону, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок

    Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок

    5 комментариев
    • Фото: rostovnadonu /vk.com
    Под <nobr>Ростовом-на-Дону</nobr> вспыхнул рынок

    Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок

    Под <nobr>Ростовом-на-Дону</nobr> вспыхнул рынок
    • Фото: rostovnadonu /vk.com

      • В Аксайском районе Ростовской области загорелся крупный рынок «Атлант».

      Огнем объято 450 кв. метров, пламя может перекинуться на соседние строения, сообщили в МЧС.

      Южный региональный центр МЧС России: «В 14:36 мск поступило сообщение о возгорании на рынке „Атлант“. В настоящее время площадь пожара составляет 450 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Присвоен четвертый номер».

      Уточняется, что горят двухэтажные павильоны с бытовой химией и пластиковой посудой, сообщений о пострадавших нет.

      На фото с места происшествия видно, что территорию вокруг рынка заволокло дымом.
      Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок. Ростов-на-Дону, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: rostovnadonu /vk.com


      Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок. Ростов-на-Дону, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Фото: rostovnadonu /vk.com

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