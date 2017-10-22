Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок

В Аксайском районе Ростовской области загорелся крупный рынок «Атлант».
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2022
Огнем объято 450 кв. метров, пламя может перекинуться на соседние строения, сообщили в МЧС.
Южный региональный центр МЧС России: «В 14:36 мск поступило сообщение о возгорании на рынке „Атлант“. В настоящее время площадь пожара составляет 450 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Присвоен четвертый номер».
Уточняется, что горят двухэтажные павильоны с бытовой химией и пластиковой посудой, сообщений о пострадавших нет.
На фото с места происшествия видно, что территорию вокруг рынка заволокло дымом.
Южный региональный центр МЧС России: «В 14:36 мск поступило сообщение о возгорании на рынке „Атлант“. В настоящее время площадь пожара составляет 450 квадратных метров, есть угроза распространения огня. Присвоен четвертый номер».
Уточняется, что горят двухэтажные павильоны с бытовой химией и пластиковой посудой, сообщений о пострадавших нет.
На фото с места происшествия видно, что территорию вокруг рынка заволокло дымом.
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