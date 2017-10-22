Антироссийская истерия в США дошла до предела: «агентами Кремля» стали Клинтон и Обама

Выборов нет, военное положение, режим «нас атакуют со всех сторон». Спецпредставитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия буквально пошла на Америку войной. Вмешательство в выборы — считай, вероломное военное вторжение. Пока Сенат США расследует возможные связи Трампа с Россией, сам глава Белого дома обвиняет в контактах с Кремлем Хиллари Клинтон.
Никки Хейли, спецпредставитель США при ООН: «Мы видели это не только здесь — посмотрите на Францию, другие страны. Они занимаются этим повсюду, это их новое оружие. Почему американцы настроены против русских, почему мы ввели санкции? Ну, не вмешивайтесь в наши выборы, и мы будем не против русских!»
На этой неделе Комитет по разведке в Сенате допросил неких русских, которые в июне 2016-го встречались с Дональдом Трампом — младшим, сыном президента.
Тем временем публично о расследовании вмешательства русских в выборы через соцсети заявил пока лишь Facebook. Оказывается, некие группы влияния на настроения избирателей формировались даже среди сообществ американских любителей животных. В репортажах CNN и ABC — сообщения о влиянии из России на группы темнокожих активистов.
Дональд Трамп, президент США: «Настоящая история про связи с Россией — это урановая сделка. И то, как они заполучили ее, большую часть нашего урана. Для меня это одна из серьезнейших проблем десятилетия, не этого года. СМИ не хотят освещать эту историю. Потому что это затронет тех, кого они защищают».
Это он о покупке российским «Росатомом» канадской компании Uranium One, которая владела 20% американских урановых рудников. Трамп обвиняет Хиллари Клинтон (ее Госдепартамент давал свое одобрение сделки) буквально в продаже родины, стратегического сырья за взятки. Президентом тогда был Барак Обама — он тоже не мог не знать об этой сделке.
Подробности — в видеоматериале.
На этой неделе Комитет по разведке в Сенате допросил неких русских, которые в июне 2016-го встречались с Дональдом Трампом — младшим, сыном президента.
Тем временем публично о расследовании вмешательства русских в выборы через соцсети заявил пока лишь Facebook. Оказывается, некие группы влияния на настроения избирателей формировались даже среди сообществ американских любителей животных. В репортажах CNN и ABC — сообщения о влиянии из России на группы темнокожих активистов.
Дональд Трамп, президент США: «Настоящая история про связи с Россией — это урановая сделка. И то, как они заполучили ее, большую часть нашего урана. Для меня это одна из серьезнейших проблем десятилетия, не этого года. СМИ не хотят освещать эту историю. Потому что это затронет тех, кого они защищают».
Это он о покупке российским «Росатомом» канадской компании Uranium One, которая владела 20% американских урановых рудников. Трамп обвиняет Хиллари Клинтон (ее Госдепартамент давал свое одобрение сделки) буквально в продаже родины, стратегического сырья за взятки. Президентом тогда был Барак Обама — он тоже не мог не знать об этой сделке.
Подробности — в видеоматериале.
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