Кириенко подвел итоги фестиваля молодежи в Сочи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал большим международным событием. Об этом сегодня заявил глава оргкомитета мероприятия Сергей Кириенко. В Сочи приехали 25 тысяч человек.
Первый заместитель руководителя администрации президента и организатор фестиваля молодежи в Сочи Сергей Кириенко отметил, что принять такое количество людей и провести праздник на высшем уровне помогла та инфраструктура, которая осталась после зимней Олимпиады.
Сергей Кириенко: «Помните же, сколько было разговоров, когда заканчивалась Олимпиада? „Что со всем этим будет? Это все будет не нужно“. Такие мероприятия, как фестиваль, показывают, что очень здорово, когда в стране есть комплекс, способный в короткие сроки принять мероприятие планетарного масштаба».
Между тем участники фестиваля в Сочи с благодарностью восприняли возможность высказаться о мировых проблемах и пообщаться с интересными спикерами, среди которых были политики, спортсмены, писатели.
Сергей Кириенко: «Помните же, сколько было разговоров, когда заканчивалась Олимпиада? „Что со всем этим будет? Это все будет не нужно“. Такие мероприятия, как фестиваль, показывают, что очень здорово, когда в стране есть комплекс, способный в короткие сроки принять мероприятие планетарного масштаба».
Между тем участники фестиваля в Сочи с благодарностью восприняли возможность высказаться о мировых проблемах и пообщаться с интересными спикерами, среди которых были политики, спортсмены, писатели.
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