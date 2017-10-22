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    Кириенко подвел итоги фестиваля молодежи в Сочи. Сочи, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКириенко подвел итоги фестиваля молодежи в Сочи

    Кириенко подвел итоги фестиваля молодежи в Сочи

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    Кириенко подвел итоги фестиваля молодежи в Сочи

    Кириенко подвел итоги фестиваля молодежи в Сочи

    Кириенко подвел итоги фестиваля молодежи в Сочи

      Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал большим международным событием. Об этом сегодня заявил глава оргкомитета мероприятия Сергей Кириенко. В Сочи приехали 25 тысяч человек.

      Первый заместитель руководителя администрации президента и организатор фестиваля молодежи в Сочи Сергей Кириенко отметил, что принять такое количество людей и провести праздник на высшем уровне помогла та инфраструктура, которая осталась после зимней Олимпиады.

      Сергей Кириенко: «Помните же, сколько было разговоров, когда заканчивалась Олимпиада? „Что со всем этим будет? Это все будет не нужно“. Такие мероприятия, как фестиваль, показывают, что очень здорово, когда в стране есть комплекс, способный в короткие сроки принять мероприятие планетарного масштаба».

      смотретьФестиваль в Сочи дал молодежи возможность высказаться о мировых проблемах
      Фестиваль в Сочи дал молодежи возможность высказаться о мировых проблемах
      Между тем участники фестиваля в Сочи с благодарностью восприняли возможность высказаться о мировых проблемах и пообщаться с интересными спикерами, среди которых были политики, спортсмены, писатели.


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