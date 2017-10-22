Фестиваль в Сочи дал молодежи возможность высказаться о мировых проблемах

Делегация Украины прорывалась на фестиваль с боем, делегация Сирии обходила стенды с портретом Асада, а сомалийцы пытались достучаться: «У нас в стране только что произошел теракт, 360 погибших, почему все молчат?». Путин неслучайно побывал на фестивале трижды за неделю. Ведь там появились те, кто хотят закрутить мир под себя.
30 тысяч делегатов вместо приглашенных 20 тысяч. На фестивале появилось то самое мировое завтра, которое породили мы сегодняшние. Но собравшиеся на фестивале — не дети, это абсолютно взрослые люди, готовые адекватно оценивать и адекватно обсуждать проблемы, с которыми сталкивается планета.
Участники фестиваля из Северной Кореи приехали, чтобы заявить: «Дайте нам жить, мы хотим мира». Другие делегаты поднимали самые разные темы, в том числе биологической безопасности. Некоторые благодарили Россию за то, что на фестивале они получили возможность быть услышанными, и обвиняли Запад в эгоизме, из-за которого рушатся целые страны. А кто-то заявлял о необходимости добиваться справедливости в настоящий момент.
Молодежь, посетившая фестиваль в Сочи, жестче формулирует свои страхи. Она пытается достучаться настойчивее до тех, кто принимает решения, и участники фестиваля благодарны, когда с ними говорят на равных. Путин неслучайно подвел итог, в котором подчеркнул, что услышал их.
Участники фестиваля из Северной Кореи приехали, чтобы заявить: «Дайте нам жить, мы хотим мира». Другие делегаты поднимали самые разные темы, в том числе биологической безопасности. Некоторые благодарили Россию за то, что на фестивале они получили возможность быть услышанными, и обвиняли Запад в эгоизме, из-за которого рушатся целые страны. А кто-то заявлял о необходимости добиваться справедливости в настоящий момент.
Молодежь, посетившая фестиваль в Сочи, жестче формулирует свои страхи. Она пытается достучаться настойчивее до тех, кто принимает решения, и участники фестиваля благодарны, когда с ними говорят на равных. Путин неслучайно подвел итог, в котором подчеркнул, что услышал их.
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