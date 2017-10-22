Салют из 4000 залпов завершил фестиваль молодежи и студентов

В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он стал самым представительным за всю историю форума. Главными героями красочной церемонии закрытия стали сами делегаты из 180 стран, организаторы сделали шоу интерактивным. Затем в небе над Чёрным морем состоялся грандиозный салют.
Все семь фестивальных дня оказались весьма насыщенными. Особенно это касается ВИП-гостей. Спортсмены, актеры, режиссеры, писатели и политики. Только президент России на площадку фестиваля приезжал трижды. По словам Владимира Путина, необходимо эффективно использовать новые технологии и внедрять их в широкую практику. Глава государства отметил важность получаемого молодежью образования.
Во время форума работали более 150 образовательных площадок. Ни одного свободного места в аудиториях. Настоящий образовательный бум. Каждый из ребят в свою страну увезет не только впечатления о России, но и внушительный багаж знаний.
Россия уже в третий раз принимает Всемирный фестиваль молодежи. Этот стал самым представительным за всю историю. В Сочи приехали делегаты из более чем 180 стран. Красивой точкой фестиваля стал невероятный салют, еще один сюрприз от организаторов, 4000 залпов.
Во время форума работали более 150 образовательных площадок. Ни одного свободного места в аудиториях. Настоящий образовательный бум. Каждый из ребят в свою страну увезет не только впечатления о России, но и внушительный багаж знаний.
Россия уже в третий раз принимает Всемирный фестиваль молодежи. Этот стал самым представительным за всю историю. В Сочи приехали делегаты из более чем 180 стран. Красивой точкой фестиваля стал невероятный салют, еще один сюрприз от организаторов, 4000 залпов.
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