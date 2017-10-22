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    Салют из 4000 залпов завершил фестиваль молодежи и студентов. Сочи, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСалют из 4000 залпов завершил фестиваль молодежи и студентов

    Салют из 4000 залпов завершил фестиваль молодежи и студентов

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    Салют из 4000 залпов завершил фестиваль молодежи и студентов

    Салют из 4000 залпов завершил фестиваль молодежи и студентов

    Салют из 4000 залпов завершил фестиваль молодежи и студентов

      В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он стал самым представительным за всю историю форума. Главными героями красочной церемонии закрытия стали сами делегаты из 180 стран, организаторы сделали шоу интерактивным. Затем в небе над Чёрным морем состоялся грандиозный салют.

      Все семь фестивальных дня оказались весьма насыщенными. Особенно это касается ВИП-гостей. Спортсмены, актеры, режиссеры, писатели и политики. Только президент России на площадку фестиваля приезжал трижды. По словам Владимира Путина, необходимо эффективно использовать новые технологии и внедрять их в широкую практику. Глава государства отметил важность получаемого молодежью образования.

      Во время форума работали более 150 образовательных площадок. Ни одного свободного места в аудиториях. Настоящий образовательный бум. Каждый из ребят в свою страну увезет не только впечатления о России, но и внушительный багаж знаний.

      Россия уже в третий раз принимает Всемирный фестиваль молодежи. Этот стал самым представительным за всю историю. В Сочи приехали делегаты из более чем 180 стран. Красивой точкой фестиваля стал невероятный салют, еще один сюрприз от организаторов, 4000 залпов.

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