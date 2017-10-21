Саакашвили представил план спасения Украины за 70 дней

Экс-президент Грузии, лидер партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили предложил план реформ для Украины на 70 дней. Его он изложил в субботу вечером на площади Конституции возле Верховной рады во время вече, которое организовали бойцы силовой операции в Донбассе.
Михаил Саакашвили: «Я предлагаю Верховной раде „План 70 дней“ о том, как можно изменить Украину за пять сессионных недель».
При этом Саакашвили заявил, что стране надо готовиться к «Украине без Порошенко», передает ТАСС.
Михаил Саакашвили: «На первой сессионной неделе Рада должна изменить политическую систему в стране, принять закон об импичменте президента, лишении неприкосновенности депутатов с текущего момента, а также утвердить закон об олигархах. Наша цель — борьба с олигархами, главным представителем которых является Порошенко. Их надо лишить контроля над телевидением и политикой».
Кроме того, он предложил заняться созданием новых судов, ввести законодательно «абсолютный запрет силовым структурам осуществлять давление на бизнес». Саакашвили посоветовал также отменить принятую на текущей неделе медицинскую реформу и создать «качественную страховую медицину».
Михаил Саакашвили: «Я это делал в Грузии, я знаю, как это делается. За 70 дней в стране можно изменить все».
Он предложил также вынести за пределы Киева здание Верховной рады и администрации президента. Его план поддержали участники вече.
Напомним, что возле здания Рады протестуют сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Они разбили палаточный городок и не собираются уходить, пока их требования не будут выполнены. Сам Пётр Порошенко обвиняет организаторов митинга в том, что их реальная цель — дестабилизация ситуации на Украине.
При этом Саакашвили заявил, что стране надо готовиться к «Украине без Порошенко», передает ТАСС.
Михаил Саакашвили: «На первой сессионной неделе Рада должна изменить политическую систему в стране, принять закон об импичменте президента, лишении неприкосновенности депутатов с текущего момента, а также утвердить закон об олигархах. Наша цель — борьба с олигархами, главным представителем которых является Порошенко. Их надо лишить контроля над телевидением и политикой».
Кроме того, он предложил заняться созданием новых судов, ввести законодательно «абсолютный запрет силовым структурам осуществлять давление на бизнес». Саакашвили посоветовал также отменить принятую на текущей неделе медицинскую реформу и создать «качественную страховую медицину».
Михаил Саакашвили: «Я это делал в Грузии, я знаю, как это делается. За 70 дней в стране можно изменить все».
Он предложил также вынести за пределы Киева здание Верховной рады и администрации президента. Его план поддержали участники вече.
Напомним, что возле здания Рады протестуют сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Они разбили палаточный городок и не собираются уходить, пока их требования не будут выполнены. Сам Пётр Порошенко обвиняет организаторов митинга в том, что их реальная цель — дестабилизация ситуации на Украине.
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