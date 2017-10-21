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    СМИ: глава Каталонии готовится провозгласить независимость 23 октября

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    СМИ: глава Каталонии готовится провозгласить независимость 23 октября

    СМИ: глава Каталонии готовится провозгласить независимость 23 октября

    Глава Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник собирается объявить о независимости региона в одностороннем порядке, пишет газета El Confidencial.

    Издание не уточняет, каким именно образом будет объявлено о разрыве с Мадридом. Не исключено, что это произойдет на заседании регионального парламента, которое соберется в экстренном порядке.

    Таким образом, каталонские власти хотят опередить Сенат, который может одобрить меры правительства по ограничению самоуправления региона.

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    Напомним, 19 октября истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость Каталонии. Сегодня Мадрид заявил об отстранении правительства Каталонии от власти.

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