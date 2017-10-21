СМИ: глава Каталонии готовится провозгласить независимость 23 октября

Глава Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник собирается объявить о независимости региона в одностороннем порядке, пишет газета El Confidencial.
Издание не уточняет, каким именно образом будет объявлено о разрыве с Мадридом. Не исключено, что это произойдет на заседании регионального парламента, которое соберется в экстренном порядке.
Таким образом, каталонские власти хотят опередить Сенат, который может одобрить меры правительства по ограничению самоуправления региона.
Напомним, 19 октября истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость Каталонии. Сегодня Мадрид заявил об отстранении правительства Каталонии от власти.
Таким образом, каталонские власти хотят опередить Сенат, который может одобрить меры правительства по ограничению самоуправления региона.
Напомним, 19 октября истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость Каталонии. Сегодня Мадрид заявил об отстранении правительства Каталонии от власти.
Комментарии