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Пора в отпуск

    Пушков ответил на заявление Белого дома об отношениях РФ и США

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    Пушков ответил на заявление Белого дома об отношениях РФ и США

    Пушков ответил на заявление Белого дома об отношениях РФ и США

    Пушков ответил на заявление Белого дома об отношениях РФ и США
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что отношения США и России зависят от политики, которую будет проводить Москва.

    Алексей Пушков: «Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы».




    На регулярном брифинге для журналистов у Сандерс поинтересовались, кем президент США Дональд Трамп считает Россию — «союзником, партнером или противником».

    Сара Сандерс: «Как я говорила ранее, многое из этого зависит от России. И от того отношения, какого типа она хочет иметь. И от того, хочет она быть хорошим или плохим действующим лицом».

    Ранее о непростых отношениях Москвы и Вашингтона говорил президент РФ Владимир Путин. Речь зашла о ситуации с российской дипломатической собственностью в США. Путин назвал неуважением срыв флагов России с дипучреждений.

    смотретьПутин назвал неуважением срыв флагов России с дипучреждений в США
    Путин назвал неуважением срыв флагов России с дипучреждений в США
    Владимир Путин: «В США, вы это не можете не знать, развернута беспрецедентная антироссийская кампания. Начатая уходящей администрацией господина Обамы, но и сейчас она не закончилась. Почему вас удивляет мое критическое отношение к деятельности американской администрации прежних времен и сегодняшней? Я не понимаю. Это же в США развернута ничем не спровоцированная антироссийская кампания».

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