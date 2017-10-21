Пушков ответил на заявление Белого дома об отношениях РФ и США

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление
пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о том, что отношения США и России зависят от политики, которую будет проводить Москва.
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Алексей Пушков: «Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы».
На регулярном брифинге для журналистов у Сандерс поинтересовались, кем президент США Дональд Трамп считает Россию — «союзником, партнером или противником».
Сара Сандерс: «Как я говорила ранее, многое из этого зависит от России. И от того отношения, какого типа она хочет иметь. И от того, хочет она быть хорошим или плохим действующим лицом».
Ранее о непростых отношениях Москвы и Вашингтона говорил президент РФ Владимир Путин. Речь зашла о ситуации с российской дипломатической собственностью в США. Путин назвал неуважением срыв флагов России с дипучреждений.
Владимир Путин: «В США, вы это не можете не знать, развернута беспрецедентная антироссийская кампания. Начатая уходящей администрацией господина Обамы, но и сейчас она не закончилась. Почему вас удивляет мое критическое отношение к деятельности американской администрации прежних времен и сегодняшней? Я не понимаю. Это же в США развернута ничем не спровоцированная антироссийская кампания».
Выслав росс.дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2017 г.
На регулярном брифинге для журналистов у Сандерс поинтересовались, кем президент США Дональд Трамп считает Россию — «союзником, партнером или противником».
Сара Сандерс: «Как я говорила ранее, многое из этого зависит от России. И от того отношения, какого типа она хочет иметь. И от того, хочет она быть хорошим или плохим действующим лицом».
Ранее о непростых отношениях Москвы и Вашингтона говорил президент РФ Владимир Путин. Речь зашла о ситуации с российской дипломатической собственностью в США. Путин назвал неуважением срыв флагов России с дипучреждений.
Владимир Путин: «В США, вы это не можете не знать, развернута беспрецедентная антироссийская кампания. Начатая уходящей администрацией господина Обамы, но и сейчас она не закончилась. Почему вас удивляет мое критическое отношение к деятельности американской администрации прежних времен и сегодняшней? Я не понимаю. Это же в США развернута ничем не спровоцированная антироссийская кампания».
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