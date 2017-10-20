Белый дом: отношения России и США во многом зависят от Москвы

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит на данном этапе в значительной степени от действий Москвы, а не Вашингтона.

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На регулярном брифинге для журналистов у Сандерс поинтересовались, кем президент США Дональд Трамп считает Россию — «союзником, партнером или противником».



Сара Сандерс: «Как я говорила ранее, многое из этого зависит от России. И от того, отношения какого типа она хочет иметь. И от того, хочет она быть хорошим или плохим действующим лицом».



При этом она подчеркнула, что нынешняя администрация США намерена продолжать предпринимать попытки выстраивать конструктивное взаимодействие с Россией по ключевым вопросам.



Сара Сандерс: «И мы собираемся продолжать пытаться работать с ними над определенными вещами, которые чрезвычайно важны в плане национальной безопасности».



Представитель Белого дома уточнила, что речь идет, в частности, об урегулировании конфликта в Сирии и кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР.

