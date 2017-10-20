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    Король Испании призвал противостоять расколу страны

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    Король Испании призвал противостоять расколу страны

    Король Испании призвал противостоять расколу страны

    Испания должна противостоять любым попыткам руководства Каталонии расколоть страну. Об этом заявил король Фелипе VI.

    Фелипе VI: «Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории, и она это решит при использовании своих законных демократических институтов, с уважением нашей конституции и в соответствии с ценностями и принципами парламентской демократии, в которой мы живем 39 лет».

    Он добавил, что в XXI веке Испания должна опираться на объединение усилий, чувств, привязанностей и проектов. И Каталония, по его словам, будет важной частью Испании.

    Как отмечает РИА Новости, по сути, монарх выступил за применение 155-й статьи конституции, которая допускает возможность приостановки автономного статуса Каталонии.

    Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость Каталонии.

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    Следующее значимое событие должно произойти 21 октября: в этот день на экстренное заседание соберется совет министров Испании, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии.

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