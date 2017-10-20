Невский. Проверка на прочность
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Невский. Проверка на прочность
    Геополитическая турбулентность: в Москве оценили риски мировой ядерной угрозы. Иран, Лавров, Путин, Северная Корея, США, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГеополитическая турбулентность: в Москве оценили риски мировой ядерной угрозы

    Геополитическая турбулентность: в Москве оценили риски мировой ядерной угрозы

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    Геополитическая турбулентность: в Москве оценили риски мировой ядерной угрозы

    Геополитическая турбулентность: в Москве оценили риски мировой ядерной угрозы

      О том, как сделать мир более безопасным и предсказуемым, сегодня говорили в Москве на конференции по нераспространению. Этот вопрос, учитывая ситуацию на Корейском полуострове, сейчас один из самых острых.

      Договор о нераспространении ядерного оружия был открыт к подписанию почти 50 лет назад, и сейчас предпринимаются попытки заменить его новым — о полном запрете ядерного оружия. Однако у Москвы к этому документу много претензий, о чем сегодня на конференции говорил Сергей Лавров.

      После прогресса 90-х, когда ядерный арсенал России и США был значительно сокращен, дело нераспространения оружия массового поражения вновь застопорилось. И многие докладчики на сегодняшней конференции констатировали тревожный факт: в мире нет единого подхода к решению этой проблемы. Лебедь, рак и щука.

      По словам главы российского МИД, Запад расшатывает прежнюю систему контроля вооружений, чтобы добиться военного превосходства для решения своих корыстных задач. На этом фоне позиция России проста и понятна: давайте вернемся к уже существующим договоренностям, честно, всем миром их выполним и потом будем двигаться вперед. Об этом на вчерашнем заседании клуба «Валдай» говорил и президент Путин.

      Россия предлагает: сокращение ядерных арсеналов необходимо, но оно должно быть постепенным и, главное, взаимным. С сохранением баланса сил. Потому что есть и другие виды оружия, не менее опасные. И чтобы разоружались не только Россия и США.

      Андрей Суздальцев, политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ: «Разваливается однополюсный мир. Какая-то махонькая, крохотная Северная Корея делает что хочет, как хочет. И при всех угрозах, публичных высказываниях господина Трампа, они сделать с ней ничего не могут. Понятно, что такая же ситуация получается с Ираном».

      Пока эксперты не склонны сравнивать нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом. Но говорят о высочайшей геополитической турбулентности. Еще чуть-чуть, и ядерная угроза вновь может стать реальной.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.

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