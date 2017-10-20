Мировая пресса анализирует выступление Путина на «Валдае»

Мировая пресса сегодня обсуждает заявления Владимира Путина, которые он сделал на закрытии дискуссионного клуба «Валдай». В этом году форум посвятили конфликтам и новому мировому порядку. Президент также затронул тему отношений России и США, ситуацию в Каталонии и предстоящие выборы главы государства.
Форум клуба «Валдай» отличается от многих других, в которых принимает участие президент Путин. На нем представлена специфическая публика — интеллектуалы, специалисты в области политики, экономики. И разговаривать с ними надо по-особому, на их уровне. Путину это удается без проблем. Он свободно может рассуждать о проблемах далекого будущего и говорит о конкретных событиях современности.
Кто бы мог подумать, что события в Каталонии будут развиваться таким образом. Запад, по мнению Путина, выпустил джинна из бутылки в свое время, в том числе когда решался вопрос о независимости Косова.
Подробно говорил президент о нежелании США соблюдать договоренности по сокращению ядерных материалов и ядерного оружия. Тем не менее Россия не намерена выходить из действующих договоренностей по ядерному разоружению, а если США будут пытаться это сделать, последует надлежащий ответ.
Как именно ответит Россия на срыв российских флагов со зданий российских представительства, Путин не сказал, но, судя по всему, такое он не забудет.
Владимир Путин: «Я с трудом себе могу представить, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги».
Ответа на вопрос об участии Путина в президентских выборах политологи так и не получили, но могут задуматься о теоретических вариантах. В ответ на намек о новом президентском сроке Путин рассказал анекдот.
Участие президента Путина в заседании клуба «Валдай» особых сенсаций не принесло, но его многочисленные ответы на вопросы будут подвергнуты серьезному анализу.
Кто бы мог подумать, что события в Каталонии будут развиваться таким образом. Запад, по мнению Путина, выпустил джинна из бутылки в свое время, в том числе когда решался вопрос о независимости Косова.
Подробно говорил президент о нежелании США соблюдать договоренности по сокращению ядерных материалов и ядерного оружия. Тем не менее Россия не намерена выходить из действующих договоренностей по ядерному разоружению, а если США будут пытаться это сделать, последует надлежащий ответ.
Как именно ответит Россия на срыв российских флагов со зданий российских представительства, Путин не сказал, но, судя по всему, такое он не забудет.
Владимир Путин: «Я с трудом себе могу представить, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали советские флаги».
Ответа на вопрос об участии Путина в президентских выборах политологи так и не получили, но могут задуматься о теоретических вариантах. В ответ на намек о новом президентском сроке Путин рассказал анекдот.
Участие президента Путина в заседании клуба «Валдай» особых сенсаций не принесло, но его многочисленные ответы на вопросы будут подвергнуты серьезному анализу.
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