Лавров: о возврате к санкциям против Ирана не может быть и речи

Возвращаться к той ситуации, что была до подписания соглашения по иранской ядерной программе, нельзя. О восстановлении санкций ООН против Тегерана не может быть и речи, заявил Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению. Глава российского МИД отметил, что возможный срыв договоренностей со стороны США недопустим.
Сергей Лавров: «Очевидно, что провал совместного всеобъемлющего плана действий, тем более по вине одного из его активнейших участников, а по сути, лидера группы „5+1“, стал бы тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективу урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова».
Кроме того, министр прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес России в том, что наша страна якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Сергей Лавров: «К сожалению, в Вашингтоне упорно продолжают тиражировать голословные обвинения в наш адрес, отказываясь их конкретизировать. Такой подход не способствует решению проблем вокруг договора; наоборот, возникает подозрение, что истинная цель таких вбросов — выставить Россию злостным нарушителем международных обязательств, умолчав при этом о собственной нечистоплотности».
Также Лавров заявил, что Москва выступает за возвращение американского ядерного оружия, которое размещено в Европе, обратно в США. Затронул дипломат и ситуацию вокруг КНДР. Лавров призвал не допустить эскалации кризиса. По его словам, это может привести к катастрофе.
На сегодняшней конференции присутствуют делегации из Северной и Южной Кореи. Политологи отмечают, что для представителей двух стран этот форум — отличный шанс попытаться начать диалог и наметить пути выхода из конфликта.
После выступления на конференции Лавров встретился с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом, который находится в Москве с рабочим визитом. По словам Ягланда, он намерен обсудить вопрос, как вернуть парламентскую делегацию России в ПАСЕ.
Кроме того, министр прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес России в том, что наша страна якобы нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Сергей Лавров: «К сожалению, в Вашингтоне упорно продолжают тиражировать голословные обвинения в наш адрес, отказываясь их конкретизировать. Такой подход не способствует решению проблем вокруг договора; наоборот, возникает подозрение, что истинная цель таких вбросов — выставить Россию злостным нарушителем международных обязательств, умолчав при этом о собственной нечистоплотности».
Также Лавров заявил, что Москва выступает за возвращение американского ядерного оружия, которое размещено в Европе, обратно в США. Затронул дипломат и ситуацию вокруг КНДР. Лавров призвал не допустить эскалации кризиса. По его словам, это может привести к катастрофе.
На сегодняшней конференции присутствуют делегации из Северной и Южной Кореи. Политологи отмечают, что для представителей двух стран этот форум — отличный шанс попытаться начать диалог и наметить пути выхода из конфликта.
После выступления на конференции Лавров встретился с генсеком Совета Европы Турбьёрном Ягландом, который находится в Москве с рабочим визитом. По словам Ягланда, он намерен обсудить вопрос, как вернуть парламентскую делегацию России в ПАСЕ.
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