Панин пригрозил расправой «гомосексуалисту» Галкину: видео

Актер Алексей Панин смертельно обиделся на телеведущего Максима Галкина. Супруг Примадонны пошутил над скандалистом в социальной сети.
Не так давно Галкин высмеял идею Ксении Собчак участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Шоумен ловко распределил места в новом правительстве в случае победы светской львицы. Так, министром иностранных дел он предложил сделать Сергея Шнурова, а главой комитета по защите животных и окружающей среды — Алексея Панина.
Это сильно разозлило актера. В своем ответном видео он назвал Галкина «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной». В конце ролика актер предостерег юмориста от подобных шуток, пригрозив физической расправой.
Алексей Панин, актер: «Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, Пенсионный фонд».
Ранее Панин был заподозрен в зоофилии. В Сети бурно обсуждали ролик, на котором похожий на актера человек занимается сексом с собакой. Этот скандал, видимо, и вспомнил задетый за живое Панин, отмечает сайт Dni.Ru.
Это сильно разозлило актера. В своем ответном видео он назвал Галкина «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной». В конце ролика актер предостерег юмориста от подобных шуток, пригрозив физической расправой.
Алексей Панин, актер: «Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, Пенсионный фонд».
Ранее Панин был заподозрен в зоофилии. В Сети бурно обсуждали ролик, на котором похожий на актера человек занимается сексом с собакой. Этот скандал, видимо, и вспомнил задетый за живое Панин, отмечает сайт Dni.Ru.
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