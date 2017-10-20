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    Панин пригрозил расправой «гомосексуалисту» Галкину: видео. Галкин Максим, знаменитости, скандалы, Собчак Ксения, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПанин пригрозил расправой «гомосексуалисту» Галкину: видео

    Панин пригрозил расправой «гомосексуалисту» Галкину: видео

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    Панин пригрозил расправой «гомосексуалисту» Галкину: видео

    Панин пригрозил расправой «гомосексуалисту» Галкину: видео

    Панин пригрозил расправой «гомосексуалисту» Галкину: видео

      Актер Алексей Панин смертельно обиделся на телеведущего Максима Галкина. Супруг Примадонны пошутил над скандалистом в социальной сети.

      Не так давно Галкин высмеял идею Ксении Собчак участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Шоумен ловко распределил места в новом правительстве в случае победы светской львицы. Так, министром иностранных дел он предложил сделать Сергея Шнурова, а главой комитета по защите животных и окружающей среды — Алексея Панина.

      Это сильно разозлило актера. В своем ответном видео он назвал Галкина «гомосексуалистом, живущим со старой женщиной». В конце ролика актер предостерег юмориста от подобных шуток, пригрозив физической расправой.

      Алексей Панин, актер: «Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, Пенсионный фонд».

      Ранее Панин был заподозрен в зоофилии. В Сети бурно обсуждали ролик, на котором похожий на актера человек занимается сексом с собакой. Этот скандал, видимо, и вспомнил задетый за живое Панин, отмечает сайт Dni.Ru.

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