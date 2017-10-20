Транспортная прокуратура проверят Пулково после материалов СМИ о «хаосе в аэропорту»

В Пулково проходит очередная прокурорская проверка, вызванная сообщениями СМИ, согласно которым в аэропорту задерживают вылеты самолетов.
Проблемы в воздушной гавани Северной столицы начались накануне во второй половине дня. Пассажиры были вынуждены по несколько часов ожидать посадки и высадки. По словам очевидцев, с обслуживанием бортов не справились наземные службы. Якобы в аэропорту не хватает аттестованных водителей самоходных трапов, поэтому были использованы телескопические.
Эту информацию в прокуратуре подтвердили лишь косвенно. Там сообщили, что после трагедии с полуторагодовалой девочкой, ведется обучение персонала. К этому моменту часть сотрудников уже прошла теоретический курс и сейчас занимается практической подготовкой.
В самом Пулково заявили, что, несмотря на проверку техники и обучение персонала, аэропорт работает в штатном режиме. Отдельные задержки вызваны различными причинами, в том числе поздним прибытием бортов и метеоусловиями.
При этом в управляющей компании подтвердили, что до завершения расследования большинство воздушных судов переведены на телетрапы. Но из-за этого были зафиксированы лишь единичные задержки.
Проверки в Пулково начались после трагедии в конце сентября. Во время высадки из самолета трап ушел из-под ног пассажиров. В результате полуторагодовалая девочка и ее бабушка упали на асфальт с трехметровой высоты. От полученных травм ребенок спустя две недели умер в больнице. Было возбуждено три уголовных дела.
Эту информацию в прокуратуре подтвердили лишь косвенно. Там сообщили, что после трагедии с полуторагодовалой девочкой, ведется обучение персонала. К этому моменту часть сотрудников уже прошла теоретический курс и сейчас занимается практической подготовкой.
В самом Пулково заявили, что, несмотря на проверку техники и обучение персонала, аэропорт работает в штатном режиме. Отдельные задержки вызваны различными причинами, в том числе поздним прибытием бортов и метеоусловиями.
При этом в управляющей компании подтвердили, что до завершения расследования большинство воздушных судов переведены на телетрапы. Но из-за этого были зафиксированы лишь единичные задержки.
Проверки в Пулково начались после трагедии в конце сентября. Во время высадки из самолета трап ушел из-под ног пассажиров. В результате полуторагодовалая девочка и ее бабушка упали на асфальт с трехметровой высоты. От полученных травм ребенок спустя две недели умер в больнице. Было возбуждено три уголовных дела.
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