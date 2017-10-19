Пассажиров Пулково не выпускали из самолета из-за заминки с трапом

В аэропорту Северной столицы вновь возникли технические проблемы.
По словам пассажиров, из-за заминки специалистов аэропорта сегодня они оказались заблокированы в самолете. Высадку отложили на полтора часа. Сначала борт приземлился возле старого терминала, однако самоходный трап подан не был.
В итоге лайнер отбуксировали к новому терминалу и выпустили пассажиров через телетрап. Очевидцы указывают, что видели и другие самолеты, ожидавшие буксировки.
После того, как в Пулково в конце сентября обрушилась площадка самоходного трапа, в результате чего полуторагодовалая девочка умерла в больнице, а ее бабушка получила травмы, из эксплуатации вывели десять аналогичных конструкций.
Однако специалисты аэропорта уверяют, что сложностей с обслуживанием пассажиров не возникнет. В пресс-службе управляющей компании подтвердили: на время расследования обслуживание большинства воздушных судов переведено на телетрапы.
В итоге лайнер отбуксировали к новому терминалу и выпустили пассажиров через телетрап. Очевидцы указывают, что видели и другие самолеты, ожидавшие буксировки.
После того, как в Пулково в конце сентября обрушилась площадка самоходного трапа, в результате чего полуторагодовалая девочка умерла в больнице, а ее бабушка получила травмы, из эксплуатации вывели десять аналогичных конструкций.
Однако специалисты аэропорта уверяют, что сложностей с обслуживанием пассажиров не возникнет. В пресс-службе управляющей компании подтвердили: на время расследования обслуживание большинства воздушных судов переведено на телетрапы.
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