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    СМИ: упавшая с трапа в Пулково девочка умерла

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    СМИ: упавшая с трапа в Пулково девочка умерла

    СМИ: упавшая с трапа в Пулково девочка умерла

    СМИ сообщили о смерти полуторагодовалой девочки, которая пострадала в результате падения с трапа в Пулково.

    Врачи сделали все возможное для спасения ребенка. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на знакомых семьи, девочка скончалась утром 14 октября. Официальных подтверждений этой информации нет.

    28 сентября при выходе из самолета трап ушел из-под ног женщины. В результате падения бабушка и ее полуторагодовалая внучка получили серьезные травмы и были госпитализированы.

    смотретьПосле инцидента с трапом Пулково закупает новые лестницы
    После инцидента с трапом Пулково закупает новые лестницы
    Ребенок находился несколько дней в коме. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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