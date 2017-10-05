Задержан второй фигурант дела о сломанном трапе в Пулково

В уголовном деле по факту трагедии с обрушением пассажирского трапа в аэропорту Пулково появился новый поворот.
Правоохранительные органы задержали сотрудника «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта). По версии следствия, заместитель руководителя дирекции, отвечающей за техническое состояние наземного оборудования, оказался причастен к фатальному повреждению конструкций. Как передает «Фонтанка», фамилия задержанного Черноенко.
Напомним: 28 сентября при выходе из самолета трап ушел из-под ног женщины. В результате падения бабушка и ее полуторагодовалая внучка получили серьезные травмы и были госпитализированы. Ребенок находится в коме с открытой черепно-мозговой травмой.
Сейчас расследование этого инцидента продолжается, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в то числе о халатности.
Напомним: 28 сентября при выходе из самолета трап ушел из-под ног женщины. В результате падения бабушка и ее полуторагодовалая внучка получили серьезные травмы и были госпитализированы. Ребенок находится в коме с открытой черепно-мозговой травмой.
Сейчас расследование этого инцидента продолжается, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в то числе о халатности.
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