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    Глава ЦРУ призвал США приготовиться к ядерному удару

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    Глава ЦРУ призвал США приготовиться к ядерному удару

    Глава ЦРУ призвал США приготовиться к ядерному удару

    США должны быть готовы к ядерному удару со стороны Северной Кореи. Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, выступая в Национальном фонде в поддержку демократии.

    По словам Помпео, разработки КНДР в области ядерного оружия находятся в стадии, когда удар по территории США возможен. Он добавил, что Соединённые Штаты продолжают сбор разведданных о ядерной программе Северной Кореи, но пока «далеки от совершенства», передает «Интерфакс».

    смотретьКНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент
    КНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент
    Накануне Пхеньян выступил с новым воинственным заявлением в адрес США. Северная Корея пообещала нанести по территории Америки «невероятный и неожиданный» удар. Заявление Пхеньяна стало реакцией на проходящие недалеко от Корейского полуострова маневры южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.





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