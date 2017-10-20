Глава ЦРУ призвал США приготовиться к ядерному удару

США должны быть готовы к ядерному удару со стороны Северной Кореи. Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, выступая в Национальном фонде в поддержку демократии.
По словам Помпео, разработки КНДР в области ядерного оружия находятся в стадии, когда удар по территории США возможен. Он добавил, что Соединённые Штаты продолжают сбор разведданных о ядерной программе Северной Кореи, но пока «далеки от совершенства», передает «Интерфакс».
Накануне Пхеньян выступил с новым воинственным заявлением в адрес США. Северная Корея пообещала нанести по территории Америки «невероятный и неожиданный» удар. Заявление Пхеньяна стало реакцией на проходящие недалеко от Корейского полуострова маневры южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.
Накануне Пхеньян выступил с новым воинственным заявлением в адрес США. Северная Корея пообещала нанести по территории Америки «невероятный и неожиданный» удар. Заявление Пхеньяна стало реакцией на проходящие недалеко от Корейского полуострова маневры южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.
Стивен Кинг: Трамп и Ким Чен Ын бьются за звание самого сумасшедшего человека на планете #мытаквидим pic.twitter.com/1jC6Q9Y7q9— НТВ (@ntvru) 10 августа 2017 г.
Комментарии