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    США направит к берегам КНДР ударную группу во главе с авианосцем «Рональдом Рейганом»

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    США направит к берегам КНДР ударную группу во главе с авианосцем «Рональдом Рейганом»

    США направит к берегам КНДР ударную группу во главе с авианосцем «Рональдом Рейганом»

    США направит к берегам КНДР ударную группу во главе с авианосцем «Рональдом Рейганом»
  • Фото: Reuters © 2017

    • Авианосец «Рональд Рейган», дислоцированный на базе Йокосука в Японии, около 15 октября проведет совместные учения с военными Южной Кореи.

    Ударная группа США, возглавляемая авианосцем «Рональд Рейган», может быть направлена в Японское море 15 октября, сообщил анонимный источник в оборонном ведомстве южнокорейскому агентству Ренхап.

    В то же время американское командование в Южной Корее заявляет, что совместные учения стран могут пройти 20 октября.

    В ударную группу США входят эсминец с боевой системой «Иджис», крейсер с самонаводящимися ракетами, а также атомная подводная лодка. Атомный авианосец «Рональд Рейган» способен перевозить 80 боевых самолетов и до 5,5 тысячи человек личного состава. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, это девятый корабль класса «Нимиц», передает РИА Новости.

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    Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы и американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

    Лидеры КНДР и США обмениваются оскорблениями и угрозами о взаимном уничтожении. Ким Чен Фн в своем последнем заявлении назвал Дональда Трампа «старым безумцем» и «психопатом» и пригрозил обрушить на Штаты «море пламени».



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