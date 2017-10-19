КНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент

Пхеньян выступил с новым воинственным заявлением в адрес США. Северная Корея пообещала нанести по территории Америки «невероятный и неожиданный» удар.
В связи с проходящими недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan ЦТАК распространило заявление, в котором КНДР грозится нанести по Соединенным Штатам «невероятный» удар в самый неожиданный момент.
Из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК): «Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте».
У берегов Корейского полуострова авианосная ударная группа американских ВМС 16–26 октября участвует в совместных учениях с кораблями южнокорейских ВМС. Как сообщило командование седьмым флотом ВМС США, маневры пройдут в акватории Японского и Желтого морей.
Военные двух стран проводят тренировки по связи, отрабатывают совместные действия на море и по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР. Наряду с авиацией двух стран в учениях будут задействованы американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin.
Ситуация на Корейском полуострове в последние месяцы резко обострилась. Это произошло после проведенных Пхеньяном двух июльских испытаний баллистических ракет, которые и Северная Корея, и США квалифицируют как межконтинентальные.
В связи с этим Совбез ООН принял две резолюции, ужесточающие режим международных санкций в отношении КНДР. Пхеньян же заявил о возможности скорого проведения ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Северной Кореи.
Из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК): «Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте».
У берегов Корейского полуострова авианосная ударная группа американских ВМС 16–26 октября участвует в совместных учениях с кораблями южнокорейских ВМС. Как сообщило командование седьмым флотом ВМС США, маневры пройдут в акватории Японского и Желтого морей.
Военные двух стран проводят тренировки по связи, отрабатывают совместные действия на море и по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР. Наряду с авиацией двух стран в учениях будут задействованы американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin.
Ситуация на Корейском полуострове в последние месяцы резко обострилась. Это произошло после проведенных Пхеньяном двух июльских испытаний баллистических ракет, которые и Северная Корея, и США квалифицируют как межконтинентальные.
В связи с этим Совбез ООН принял две резолюции, ужесточающие режим международных санкций в отношении КНДР. Пхеньян же заявил о возможности скорого проведения ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Северной Кореи.
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