Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    КНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент. США, Северная Корея, войны и вооруженные конфликты, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент

    КНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Damir Sagolj
    КНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент

    КНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент

    КНДР грозит нанести по США «невероятный удар» в самый неожиданный момент
    • Фото: Reuters © 2017, Damir Sagolj

      • Пхеньян выступил с новым воинственным заявлением в адрес США. Северная Корея пообещала нанести по территории Америки «невероятный и неожиданный» удар.

      В связи с проходящими недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan ЦТАК распространило заявление, в котором КНДР грозится нанести по Соединенным Штатам «невероятный» удар в самый неожиданный момент.

      Из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК): «Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте».

      У берегов Корейского полуострова авианосная ударная группа американских ВМС 16–26 октября участвует в совместных учениях с кораблями южнокорейских ВМС. Как сообщило командование седьмым флотом ВМС США, маневры пройдут в акватории Японского и Желтого морей.

      Военные двух стран проводят тренировки по связи, отрабатывают совместные действия на море и по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР. Наряду с авиацией двух стран в учениях будут задействованы американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin.

      Ситуация на Корейском полуострове в последние месяцы резко обострилась. Это произошло после проведенных Пхеньяном двух июльских испытаний баллистических ракет, которые и Северная Корея, и США квалифицируют как межконтинентальные.

      В связи с этим Совбез ООН принял две резолюции, ужесточающие режим международных санкций в отношении КНДР. Пхеньян же заявил о возможности скорого проведения ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Северной Кореи.

      Новости по теме

      Напряженность на Корейском полуострове

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru