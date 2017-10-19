Участники проекта НТВ «Идея на миллион» облегчат жизнь людям с ограниченными возможностями

Участники телешоу «Идея на миллион» разработали первый в мире протез для бесконтактной оплаты. Совсем скоро зрители смогут узнать о об этом и многих других стартапах России в эфире НТВ.
Технология, которую создала компания «Моторика», принимающая участие в проекте НТВ «Идея на миллион» совместно с банком-партнёром, облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями. Протез разработан специально для тех, кому тяжело доставать наличные деньги для оплаты товаров и услуг. С помощью инновации, внедрённой компанией-участницей, человеку достаточно вставить банковскую карту в искусственную руку и поднести её к банкомату, терминалу или другому устройству приема платежей, и сумма автоматически спишется со счета.
Илья Чех, генеральный директор «Моторики»: «Задача „Моторики“ — не имитировать функционал руки, а превзойти его. И это — первый шаг в сторону увеличения функционала протеза сверх человеческих функций. Мы стараемся максимально интегрировать устройство в цифровой мир. До начала съемок в „Идее на миллион“ мы успеем встроить модуль в наш прототип и показать его зрителям НТВ. Идея витала в воздухе давно. Недавно наш ведущий инженер принес в офис мини-карты банка-партнёра. Мы встроили их в протез „Страдивари“, сходили в магазин и провели тестовую оплату. Все сработало. Сейчас вместе с нашим партнёром запустили серийное производство таких протезов, а также бесплатно модифицируем устройства, проданные до этого. На цену оно никак не влияет. Что дальше? Дальше мы пойдем в направлении интеграции в „Страдивари“ функционала смартфона. Сенсорный дисплей, чтобы использовать протез в качестве телефона и подключать его к любому элементу умного дома, управлять любыми внешними электронными устройствами. Технически наши датчики на это уже способны».
Представленная разработка уже стала первым шагом на пути к дальнейшему развитию. В планы компании входит научить протезы не только совершать телефонные звонки, но и управлять электроприборами на расстоянии. А победа в новом телевизионном шоу «Идея на миллион» на НТВ может стать залогом сокращения сроков выхода новых модификаций протезов «Моторика» для людей с ограниченными возможностями.
«Идея на миллион» — проект о технологичных и инновационных стартапах России, реализуемый телеканалом НТВ совместно с «Внешэкономбанком» — выйдет в эфир НТВ совсем скоро. О проекте было объявлено в июне на деловом форуме в Санкт-Петербурге.
Илья Чех, генеральный директор «Моторики»: «Задача „Моторики“ — не имитировать функционал руки, а превзойти его. И это — первый шаг в сторону увеличения функционала протеза сверх человеческих функций. Мы стараемся максимально интегрировать устройство в цифровой мир. До начала съемок в „Идее на миллион“ мы успеем встроить модуль в наш прототип и показать его зрителям НТВ. Идея витала в воздухе давно. Недавно наш ведущий инженер принес в офис мини-карты банка-партнёра. Мы встроили их в протез „Страдивари“, сходили в магазин и провели тестовую оплату. Все сработало. Сейчас вместе с нашим партнёром запустили серийное производство таких протезов, а также бесплатно модифицируем устройства, проданные до этого. На цену оно никак не влияет. Что дальше? Дальше мы пойдем в направлении интеграции в „Страдивари“ функционала смартфона. Сенсорный дисплей, чтобы использовать протез в качестве телефона и подключать его к любому элементу умного дома, управлять любыми внешними электронными устройствами. Технически наши датчики на это уже способны».
Представленная разработка уже стала первым шагом на пути к дальнейшему развитию. В планы компании входит научить протезы не только совершать телефонные звонки, но и управлять электроприборами на расстоянии. А победа в новом телевизионном шоу «Идея на миллион» на НТВ может стать залогом сокращения сроков выхода новых модификаций протезов «Моторика» для людей с ограниченными возможностями.
«Идея на миллион» — проект о технологичных и инновационных стартапах России, реализуемый телеканалом НТВ совместно с «Внешэкономбанком» — выйдет в эфир НТВ совсем скоро. О проекте было объявлено в июне на деловом форуме в Санкт-Петербурге.
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