Завершился кастинг проекта НТВ «Идея на миллион»

В Москве завершился отбор проектов на телевизионное шоу «Идея на миллион», которое будет запущено совместно с «Внешэкономбанком». Совсем скоро зрители НТВ смогут узнать о самых инновационных и технологичных стартапах России.
Ведущим проекта «Идея на миллион» станет Сергей Малозёмов, который хорошо знаком телезрителям как автор и ведущий познавательной программы «Чудо техники».
Сергей Малозёмов: «Мне кажется, очень важно показывать тех, кто решается, ставит на карту все и заводит свой инновационный бизнес. Он сложен, рискован, ведь ничего не гарантировано. Этим не занимаются люди, которых интересуют только деньги. И это вызывает уважение».
В состав жюри телешоу войдут представители институтов развития, инвестиционных фондов, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. На протяжении нескольких выпусков шоу члены жюри будут оценивать, насколько успешно участники проекта справляются с поставленными задачами. А команда «Чуда техники» во главе с ведущим Сергеем Малозёмовым будет не только рассказывать о конкурсных проектах, но и тестировать их там, где это возможно.
В финал выйдут семь проектов, три из которых станут призерами и смогут получить 25, 20 и 15 миллионов рублей на развитие бизнеса в качестве призов. Кроме того, команда программы «Чудо техники» уже начала знакомить телезрителей с некоторыми из участников и планирует продолжить рассказ об инновационных разработках, которые примут участие в проекте «Идея на миллион».
Алексей Иванченко, заместитель председателя «Внешэкономбанка» — член правления: «Мы высоко оцениваем уровень компаний, которые подали свои заявки на участие в телешоу. Уверен, что среди них есть будущие лидеры рынка персонифицированной медицины, портативных гаджетов, виртуальной реальности, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта».
«Идея на миллион» — проект о технологичных и инновационных стартапах России, реализуемый телеканалом НТВ совместно с «Внешэкономбанком» — выйдет в эфир НТВ совсем скоро.
Сергей Малозёмов: «Мне кажется, очень важно показывать тех, кто решается, ставит на карту все и заводит свой инновационный бизнес. Он сложен, рискован, ведь ничего не гарантировано. Этим не занимаются люди, которых интересуют только деньги. И это вызывает уважение».
В состав жюри телешоу войдут представители институтов развития, инвестиционных фондов, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса. На протяжении нескольких выпусков шоу члены жюри будут оценивать, насколько успешно участники проекта справляются с поставленными задачами. А команда «Чуда техники» во главе с ведущим Сергеем Малозёмовым будет не только рассказывать о конкурсных проектах, но и тестировать их там, где это возможно.
В финал выйдут семь проектов, три из которых станут призерами и смогут получить 25, 20 и 15 миллионов рублей на развитие бизнеса в качестве призов. Кроме того, команда программы «Чудо техники» уже начала знакомить телезрителей с некоторыми из участников и планирует продолжить рассказ об инновационных разработках, которые примут участие в проекте «Идея на миллион».
Алексей Иванченко, заместитель председателя «Внешэкономбанка» — член правления: «Мы высоко оцениваем уровень компаний, которые подали свои заявки на участие в телешоу. Уверен, что среди них есть будущие лидеры рынка персонифицированной медицины, портативных гаджетов, виртуальной реальности, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта».
«Идея на миллион» — проект о технологичных и инновационных стартапах России, реализуемый телеканалом НТВ совместно с «Внешэкономбанком» — выйдет в эфир НТВ совсем скоро.
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