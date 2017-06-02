«Внешэкономбанк» и НТВ анонсировали телешоу об инновациях и предпринимателях

ВЭБ планирует запустить масштабный проект по поиску идей для высокотехнологичных отраслей экономики и популяризации новых технологий. Об этом заявил председатель банка Сергей Горьков в ходе сессии «Блокчейн — рождение новой экономики» на Петербургском международном экономическом форуме.
С 1 июля на специально созданной онлайн-платформе начнется всероссийский отбор стартапов в таких отраслях, как искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей, цифровые платформы и блокчейн, дополненная реальность и альтернативная энергетика. Принять участие в проекте смогут команды предпринимателей из всех регионов страны, разрабатывающие бизнес-идеи в одной из этих отраслей. Для подачи заявки команде необходимо будет иметь прототип конечного продукта и желание команды его доработать и вывести на рынок.
После первичного отбора и собеседований будут определены 25 команд, которые примут участие в телевизионном шоу с элементами реалити о том, как превратить свои идеи в готовый бизнес. На протяжении нескольких серий лучшие менторы и эксперты будут помогать командам развивать свои бизнес-навыки и доводить идеи до стадии готовых продуктов. Работу участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут представители инвестфондов, крупного бизнеса и институтов развития. В конце каждой серии жюри будет определять, насколько команды справились с задачами текущего этапа, и пропускать на следующий этап сильнейших. В финал сезона войдут не более 6 команд, достигших наибольшего прогресса. Три из них смогут получить инвестиции дочерней компании Внешэкономбанка — «ВЭБ-Инновации». Созданная инфраструктура по поиску и отбору проектов будет использоваться в дальнейшем на постоянной основе.
В настоящее время ВЭБ находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами проекта. Им будет предоставлена возможность принять участие в экспертизе и доработке идей участников, выступить менторами и соинвесторами. К участию в проекте приглашаются все компании, заинтересованные в развитии и популяризации инноваций в России.
Выход в эфир телешоу о технологических предпринимателях планируется осенью этого года на телеканале НТВ.
Алексей Земский, генеральный директор НТВ: «Прямых аналогов подобных проектов на российском телевидении ещё не было. В то время как во многих странах мира схожие программы существуют давно и благодаря им большое количество изобретений и молодых компаний получили инвестиции. Безусловно, делать такой проект самостоятельно не осмелится ни один канал. Необходима колоссальная экспертиза и ресурсы, которые существуют у ВЭБа, в партнёрстве с которым мы постараемся сделать максимально интересное и понятное шоу о пока не понятных для многих наших зрителей вещах. Но для этого и существует телевидение: оно должно не только развлекать, но и просвещать».
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — национальный банк развития, один из крупнейших финансовых институтов России. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на основании специального федерального закона о Банке развития. Высшим органом управления ВЭБа является наблюдательный совет, которым руководит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Согласно Стратегии развития до 2021 года, ВЭБ в своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; содействии процессу перевода оборонных технологий в гражданские; поддержке инноваций и проектов Национальной технологической инициативы. ВЭБ будет работать на новом уровне качества: проактивно искать проекты, соответствующие приоритетам государства, глубоко анализировать бизнес-проекты вместе с клиентами, привлекать частные соинвестиции, отслеживать ход проектов с использованием новейших технологий.
После первичного отбора и собеседований будут определены 25 команд, которые примут участие в телевизионном шоу с элементами реалити о том, как превратить свои идеи в готовый бизнес. На протяжении нескольких серий лучшие менторы и эксперты будут помогать командам развивать свои бизнес-навыки и доводить идеи до стадии готовых продуктов. Работу участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут представители инвестфондов, крупного бизнеса и институтов развития. В конце каждой серии жюри будет определять, насколько команды справились с задачами текущего этапа, и пропускать на следующий этап сильнейших. В финал сезона войдут не более 6 команд, достигших наибольшего прогресса. Три из них смогут получить инвестиции дочерней компании Внешэкономбанка — «ВЭБ-Инновации». Созданная инфраструктура по поиску и отбору проектов будет использоваться в дальнейшем на постоянной основе.
В настоящее время ВЭБ находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами проекта. Им будет предоставлена возможность принять участие в экспертизе и доработке идей участников, выступить менторами и соинвесторами. К участию в проекте приглашаются все компании, заинтересованные в развитии и популяризации инноваций в России.
Выход в эфир телешоу о технологических предпринимателях планируется осенью этого года на телеканале НТВ.
Алексей Земский, генеральный директор НТВ: «Прямых аналогов подобных проектов на российском телевидении ещё не было. В то время как во многих странах мира схожие программы существуют давно и благодаря им большое количество изобретений и молодых компаний получили инвестиции. Безусловно, делать такой проект самостоятельно не осмелится ни один канал. Необходима колоссальная экспертиза и ресурсы, которые существуют у ВЭБа, в партнёрстве с которым мы постараемся сделать максимально интересное и понятное шоу о пока не понятных для многих наших зрителей вещах. Но для этого и существует телевидение: оно должно не только развлекать, но и просвещать».
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» — национальный банк развития, один из крупнейших финансовых институтов России. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на основании специального федерального закона о Банке развития. Высшим органом управления ВЭБа является наблюдательный совет, которым руководит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Согласно Стратегии развития до 2021 года, ВЭБ в своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; содействии процессу перевода оборонных технологий в гражданские; поддержке инноваций и проектов Национальной технологической инициативы. ВЭБ будет работать на новом уровне качества: проактивно искать проекты, соответствующие приоритетам государства, глубоко анализировать бизнес-проекты вместе с клиентами, привлекать частные соинвестиции, отслеживать ход проектов с использованием новейших технологий.
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