Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
Онлайн на сайте
Пленарное заседание
Онлайн на сайте
Экономика 1000 городов
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.06, 16:31
    Глава ВЭБ о проекте с НТВ: надеюсь, некоторые стартапы будут куплены на корню. интервью, НТВ, премьера, телевидение, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Глава ВЭБ о проекте с НТВ: надеюсь, некоторые стартапы будут куплены на корню

    комментировать

    Глава ВЭБ о проекте с НТВ: надеюсь, некоторые стартапы будут куплены на корню

    Глава ВЭБ о проекте с НТВ: надеюсь, некоторые стартапы будут куплены на корню

      В студии НТВ на петербургском экономическом форуме председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков рассказал подробности совместного проекта банка и НТВ, о котором было объявлено сегодня.

      Сергей Горьков: «Надеюсь, что некоторые стартапы будут куплены на корню. Это совершенно новая уникальная программа не только для России. Были передачи про карьеру, но по стартапам это первая история в мире».

      К участию в проекте планируют привлечь как российских, так и международных экспертов, некоторые из них будут участвовать в нем дистанционно.

      Сергей Горьков: «Я уверен, что с командой НТВ в ноябре мы запустим этот проект».

      Новости по теме

      ПМЭФ-2017

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru