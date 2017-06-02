Глава ВЭБ о проекте с НТВ: надеюсь, некоторые стартапы будут куплены на корню

В студии НТВ на петербургском экономическом форуме председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков рассказал подробности совместного проекта банка и НТВ, о котором было объявлено сегодня.
Сергей Горьков: «Надеюсь, что некоторые стартапы будут куплены на корню. Это совершенно новая уникальная программа не только для России. Были передачи про карьеру, но по стартапам это первая история в мире».
К участию в проекте планируют привлечь как российских, так и международных экспертов, некоторые из них будут участвовать в нем дистанционно.
Сергей Горьков: «Я уверен, что с командой НТВ в ноябре мы запустим этот проект».
К участию в проекте планируют привлечь как российских, так и международных экспертов, некоторые из них будут участвовать в нем дистанционно.
Сергей Горьков: «Я уверен, что с командой НТВ в ноябре мы запустим этот проект».
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