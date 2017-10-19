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    Суд арестовал замглавы финансово-экономического управления ФСИН

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Суд арестовал замглавы <nobr>финансово-экономического</nobr> управления ФСИН

    Суд арестовал замглавы финансово-экономического управления ФСИН

    Суд арестовал замглавы <nobr>финансово-экономического</nobr> управления ФСИН
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы финансово-экономического управления ФСИН Светлану Алексееву.

    Как сообщает «Интерфакс», женщина, проходящая по делу о растрате, будет находиться под арестом до 4 декабря.

    Из постановления судьи: «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. Избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 декабря 2017 года».

    Напомним, главным подозреваемым по делу о растрате на общую сумму более 160 млн рублей является замглавы ФСИН Олег Коршунов. Он находится под арестом с 14 сентября. По данным следствия, он организовал заключение двух госконтрактов на поставку продуктов и топлива по завышенным ценам. Кроме того, к Коршунову возникли вопросы, связанные со строительством СИЗО «Кресты-2» в Петербурге, которое он курировал.

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