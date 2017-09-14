СК обвинил замглавы ФСИН в растрате 160 млн рублей

Заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.
В деле Коршунова — два эпизода о растрате при закупках горюче-смазочных материалов и продуктов, сообщили в СК РФ.
Следственный комитет РФ: «По данным следствия, в 2015–2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей».
В СК не исключают, что в уголовном деле Коршунова появятся новые эпизоды.
Следственный комитет РФ: «В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление новых возможных эпизодов преступной деятельности».
Ранее сообщалось о задержании Коршунова. Замглавы ФСИН был схвачен на собственной яхте, сопротивления он не оказывал. В его доме проводились обыски, в ходе которых следователи нашли коллекцию элитных часов и пачки денег в разной валюте на общую сумму несколько миллионов рублей.
Известно, что в июле Коршунов подал рапорт о выходе на пенсию и до сих пор находился в отпуске с последующим увольнением. На должность заместителя директора ведомства Коршунов был назначен в 2014 году, до этого он возглавлял финансово-экономическое управление ФСИН.
Следственный комитет РФ: «По данным следствия, в 2015–2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей».
В СК не исключают, что в уголовном деле Коршунова появятся новые эпизоды.
Следственный комитет РФ: «В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление новых возможных эпизодов преступной деятельности».
Ранее сообщалось о задержании Коршунова. Замглавы ФСИН был схвачен на собственной яхте, сопротивления он не оказывал. В его доме проводились обыски, в ходе которых следователи нашли коллекцию элитных часов и пачки денег в разной валюте на общую сумму несколько миллионов рублей.
Известно, что в июле Коршунов подал рапорт о выходе на пенсию и до сих пор находился в отпуске с последующим увольнением. На должность заместителя директора ведомства Коршунов был назначен в 2014 году, до этого он возглавлял финансово-экономическое управление ФСИН.
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