Замглавы ФСИН Коршунов задержан после обыска

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов подозревается в должностных преступлениях.
Замглавы ФСИН уже задержан.
Ожидается, что завтра, 14 сентября, ему будет избрана мера пресечения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, следствие будет добиваться ареста Коршунова.
Ранее сегодня стало известно, что в московской квартире Коршунова проводится обыск. Кроме того, замглавы ФСИН был допрошен.
Официально причина следственных действий и задержания пока не называется. Однако, как сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ, Коршунова заподозрили в причастности к растрате средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.
По другим данным, управление СК по Калужской области заподозрило замглавы ФСИН в злоупотреблении служебными полномочиями и участии в создании преступной схемы по хищению более 1 млрд рублей.
По данным СМИ, Коршунов еще в июле этого года подал рапорт об увольнении на пенсию. С того времени он находится в отпуске.
Ожидается, что завтра, 14 сентября, ему будет избрана мера пресечения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, следствие будет добиваться ареста Коршунова.
Ранее сегодня стало известно, что в московской квартире Коршунова проводится обыск. Кроме того, замглавы ФСИН был допрошен.
Официально причина следственных действий и задержания пока не называется. Однако, как сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ, Коршунова заподозрили в причастности к растрате средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.
По другим данным, управление СК по Калужской области заподозрило замглавы ФСИН в злоупотреблении служебными полномочиями и участии в создании преступной схемы по хищению более 1 млрд рублей.
По данным СМИ, Коршунов еще в июле этого года подал рапорт об увольнении на пенсию. С того времени он находится в отпуске.
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