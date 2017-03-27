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  • 27.03, 20:43
    Главного строителя «Крестов-2» обвинили в растрате 56 млн рублей. Санкт-Петербург, ФСИН, мошенничество, расследование, строительство, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Главного строителя «Крестов-2» обвинили в растрате 56 млн рублей

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    Главного строителя «Крестов-2» обвинили в растрате 56 млн рублей

    Главного строителя <nobr>«Крестов-2</nobr>» обвинили в растрате 56 млн рублей

      Расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Виктора Кудрина вошло в решающую стадию.

      Бывшему директору компании-генподрядчика нового изолятора «Кресты» предъявили обвинение. Главного строителя СИЗО в Колпине, бизнесмена Виктора Кудрина задержали на минувшей неделе.

      По версии следствия, он по подложным документам получил деньги за работы, которые на самом деле выполнены не были. Известно, что аресту Кудрина предшествовали обыски в офисе компании на Петроградской набережной, а также в его загородном доме.

      Скорость расследования связывают со смертью подполковника ФСИН, который курировал стройку. В автомобиль Николая Чернова на Колтушском шоссе выпустили восемь пуль. В подстрекательстве к убийству обвинен его непосредственный руководитель полковник Сергей Мойсеенко.

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