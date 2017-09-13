К замглавы ФСИН пришли с обысками

В квартире заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова проходит обыск.
По данным источника «Интерфакса», следственные действия проводятся в рамках дела о растрате. Самого Коршунова допрашивают. Позднее будет принято решение о его процессуальном статусе.
Коршунов еще в июле подал рапорт об увольнении на пенсию. С того времени он находится в отпуске.
Подробностей дела и официальных комментариев пока нет. Ранее СМИ сообщали, что Коршунова могут уволить из-за нарушений при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Петербурге.
Коршунов еще в июле подал рапорт об увольнении на пенсию. С того времени он находится в отпуске.
Подробностей дела и официальных комментариев пока нет. Ранее СМИ сообщали, что Коршунова могут уволить из-за нарушений при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Петербурге.
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