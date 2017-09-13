Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 12:50

    К замглавы ФСИН пришли с обысками

    1 комментарий

    К замглавы ФСИН пришли с обысками

    К замглавы ФСИН пришли с обысками

    В квартире заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова проходит обыск.

    По данным источника «Интерфакса», следственные действия проводятся в рамках дела о растрате. Самого Коршунова допрашивают. Позднее будет принято решение о его процессуальном статусе.

    Коршунов еще в июле подал рапорт об увольнении на пенсию. С того времени он находится в отпуске.

    Подробностей дела и официальных комментариев пока нет. Ранее СМИ сообщали, что Коршунова могут уволить из-за нарушений при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Петербурге.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru