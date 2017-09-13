При обыске у Коршунова изъяли коллекцию часов и крупную сумму денег

Следователи обнаружили при обыске у замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, подозреваемого в растрате, около 4 млн рублей, коллекцию элитных часов и служебный пистолет Макарова.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Интерфакс: «В ходе обыска были обнаружены и изъяты три миллиона рублей, 10 тысяч долларов и четыре тысячи евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки „ПМ“ и патроны».
Все, найденное при обыске, за исключением оружия, приобщено к материалам дела.
Ранее сегодня стало известно, что в московской квартире Коршунова проводится обыск. Кроме того, замглавы ФСИН был допрошен.
Позже в СК сообщили, что Коршунов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о растрате. Ожидается, что завтра, 14 сентября, ему будет избрана мера пресечения.
Подробностей в СК не сообщили, но, по некоторым данным, Коршунова подозревают в причастности к растрате средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. По другим данным, управление СК по Калужской области заподозрило замглавы ФСИН в злоупотреблении служебными полномочиями и участии в создании преступной схемы по хищению более 1 млрд рублей.
По данным СМИ, Коршунов еще в июле этого года подал рапорт об увольнении на пенсию. С того времени он находится в отпуске.
Интерфакс: «В ходе обыска были обнаружены и изъяты три миллиона рублей, 10 тысяч долларов и четыре тысячи евро, коллекция дорогих часов известных мировых марок, закрепленный за ним служебный пистолет марки „ПМ“ и патроны».
Все, найденное при обыске, за исключением оружия, приобщено к материалам дела.
Ранее сегодня стало известно, что в московской квартире Коршунова проводится обыск. Кроме того, замглавы ФСИН был допрошен.
Позже в СК сообщили, что Коршунов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о растрате. Ожидается, что завтра, 14 сентября, ему будет избрана мера пресечения.
Подробностей в СК не сообщили, но, по некоторым данным, Коршунова подозревают в причастности к растрате средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге. По другим данным, управление СК по Калужской области заподозрило замглавы ФСИН в злоупотреблении служебными полномочиями и участии в создании преступной схемы по хищению более 1 млрд рублей.
По данным СМИ, Коршунов еще в июле этого года подал рапорт об увольнении на пенсию. С того времени он находится в отпуске.
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