Суд арестовал замглавы ФСИН Коршунова на два месяца

Олега Коршунова, заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний, обвиняют в растрате 160 млн рублей.
Басманный суд Москвы вынес решение об аресте замглавы ФСИН Олега Коршунова на два месяца — до 13 ноября включительно. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу, передает «Интерфакс».
Елена Ленская, судья: «Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Коршунова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 ноября включительно».
Коршунову предъявлено обвинение в особо крупной растрате с использованием служебного положения. Речь идет о 160 миллионах рублей. По версии следствия, он организовал заключение двух госконтрактов на поставки топлива и продуктов по завышенным ценам.
Сам замглавы ФСИН свою вину не признал. Между тем в Следственном комитете полагают, что в деле могут появиться и новые эпизоды преступлений.
В руководстве ФСИН Коршунов работал пять лет, в частности, курировал строительство СИЗО «„Кресты-2“ в Санкт-Петербурге». Это строительство тоже вызывает много вопросов у следователей.
Олега Коршунова, который летом написал рапорт о выходе на пенсию, задержали во время отдыха на яхте. В ходе обыска в его квартире обнаружили и изъяли коллекцию дорогих часов и пачки денег в размере нескольких миллионов рублей.
Елена Ленская, судья: «Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Коршунова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 ноября включительно».
Коршунову предъявлено обвинение в особо крупной растрате с использованием служебного положения. Речь идет о 160 миллионах рублей. По версии следствия, он организовал заключение двух госконтрактов на поставки топлива и продуктов по завышенным ценам.
Сам замглавы ФСИН свою вину не признал. Между тем в Следственном комитете полагают, что в деле могут появиться и новые эпизоды преступлений.
В руководстве ФСИН Коршунов работал пять лет, в частности, курировал строительство СИЗО «„Кресты-2“ в Санкт-Петербурге». Это строительство тоже вызывает много вопросов у следователей.
Олега Коршунова, который летом написал рапорт о выходе на пенсию, задержали во время отдыха на яхте. В ходе обыска в его квартире обнаружили и изъяли коллекцию дорогих часов и пачки денег в размере нескольких миллионов рублей.
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