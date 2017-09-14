Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 14.09, 20:39

    Суд арестовал замглавы ФСИН Коршунова на два месяца

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    Суд арестовал замглавы ФСИН Коршунова на два месяца

    Суд арестовал замглавы ФСИН Коршунова на два месяца

    Олега Коршунова, заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний, обвиняют в растрате 160 млн рублей.

    Басманный суд Москвы вынес решение об аресте замглавы ФСИН Олега Коршунова на два месяца — до 13 ноября включительно. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу, передает «Интерфакс».

    Елена Ленская, судья: «Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Коршунова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 ноября включительно».

    Коршунову предъявлено обвинение в особо крупной растрате с использованием служебного положения. Речь идет о 160 миллионах рублей. По версии следствия, он организовал заключение двух госконтрактов на поставки топлива и продуктов по завышенным ценам.

    Сам замглавы ФСИН свою вину не признал. Между тем в Следственном комитете полагают, что в деле могут появиться и новые эпизоды преступлений.

    смотретьСК попросил арестовать замглавы ФСИН Коршунова, обвиняемого в растрате
    СК попросил арестовать замглавы ФСИН Коршунова, обвиняемого в растрате
    В руководстве ФСИН Коршунов работал пять лет, в частности, курировал строительство СИЗО «„Кресты-2“ в Санкт-Петербурге». Это строительство тоже вызывает много вопросов у следователей.

    Олега Коршунова, который летом написал рапорт о выходе на пенсию, задержали во время отдыха на яхте. В ходе обыска в его квартире обнаружили и изъяли коллекцию дорогих часов и пачки денег в размере нескольких миллионов рублей.

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