ФСИН: осужденный за убийство начальницы Росреестра повесился в «Крестах»

Спустя сутки Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила факт смерти Вадима Харватова в камере СИЗО.
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти Вадима Харватова, приговоренного к 17 годам строго режима за убийство руководительницы всеволожского Росреестра в Ленобласти. Тело убийцы Натальи Захаровой было найдено накануне в камере «Крестов».
По предварительной информации, Харватов совершил самоубийство, а именно повесился. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По факту происшествия назначена служебная проверка.
Однако адвокат Харватова заявила НТВ, что ни она, ни родственники, не получили соответствующего сообщения. По словам Маргариты Платоновой, администрация следственного изолятора отказалась от общения с ней. Факт смерти осужденного в петербургском управлении Федеральной службы исполнения наказаний подтвердили только спустя сутки.
Напомним: в минувшую пятницу 28-летнего Вадима Харватова приговорили к 17 годам колонии за убийство Натальи Захаровой. В 2015-м фельдшер-водитель скорой помощи вместе с сообщниками участвовал в похищении, ограблении и убийстве главы управления Росреестра по Всеволожскому району. Ее тело нашли спустя две недели на одном из пляжей Кронштадта.
По предварительной информации, Харватов совершил самоубийство, а именно повесился. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По факту происшествия назначена служебная проверка.
Однако адвокат Харватова заявила НТВ, что ни она, ни родственники, не получили соответствующего сообщения. По словам Маргариты Платоновой, администрация следственного изолятора отказалась от общения с ней. Факт смерти осужденного в петербургском управлении Федеральной службы исполнения наказаний подтвердили только спустя сутки.
Напомним: в минувшую пятницу 28-летнего Вадима Харватова приговорили к 17 годам колонии за убийство Натальи Захаровой. В 2015-м фельдшер-водитель скорой помощи вместе с сообщниками участвовал в похищении, ограблении и убийстве главы управления Росреестра по Всеволожскому району. Ее тело нашли спустя две недели на одном из пляжей Кронштадта.
Комментарии