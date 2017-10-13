Ленинградский суд отправил в колонию убийц начальницы из Росреестра, но оправдал предполагаемого организатора

Сегодня Ленинградский областной суд поставил точку в громком деле о грабеже, похищении и убийстве начальника управления Росреестра по Всеволожскому району Натальи Захаровой.
Те, кто, согласно постановлению, непосредственно похищал Наталью Захарову и убивал в конце сентября 2015-го, получили свое. 18 и 17 лет в колонии для бывших сотрудников скорой помощи (Михаила Сорокина и Вадима Хорватова) закончатся нескоро даже с учетом времени проведенного в СИЗО.
Их коллеги — водители скорой, которые участвовали лишь в похищении и грабеже, пробудут за решеткой 9 и 10 лет. Речь идет об Андрее Иванове и Александре Смирнове. Мужчины осуждены по статьям «Разбой» и «Похищение». По статье «Убийство» они были оправданы, сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
У всех четверых мотив простой — деньги, которых, как они предполагали, у руководившей районным отделением Росреестра благодаря взяткам было предостаточно. А вот следствие затем полагало: ее экс-подчиненная Юлия Новоденская, уволенная за поддельный диплом, подсказала злоумышленникам жестокий план — похитить чиновницу, пытками заставить рассказать, где наличность, и затем ее забрать.
В материалах фигурировали и зафиксированные факты телефонных соединений якобы так мстившей Юлии Новоденской с ключевыми обвиняемыми, и найденная в СМС-переписке с подругой фраза «Я хочу ее убить». Однако суд посчитал, что всё это эмоции, а не призыв или тем более инструкция по убийству.
Игорь Толчильщиков, адвокат Юлии Новоденской: «Для моей подзащитной оправдательный приговор неожиданным не был, поскольку до направления дела в суд уже неоднократно подсудимые говорили, что она невиновна и к этому делу отношения не имеет».
Осужденные мужчины на суде действительно заявляли: Юлия Новоденская не подсказывала одному из них — своему знакомому, что у Натальи Захаровой где-то десятки миллионов, полученных незаконно. Но следователь давил, добиваясь показаний о том, как затем она настойчиво склоняла работавшего водителем на скорой Михаила Сорокина похитить чиновницу.
К слову, любой, кто знает, как во Всеволожске сложно пройти положенные процедуры в Росреестре, может и без всяких подсказок заподозрить, что там за ускорение решений предусмотрены платные опции. Так что, если предположить, что на эту тему Новоденская с осужденными сегодня и говорила в 2015 году, то что-то новое им открыла вряд ли. А вот на протяжении двух лет в СИЗО, уверяет она, люди в погонах подстрекали ее открыть им новые сведения о коррупции в Росреестре.
Юлия Новоденская, оправданная: «Им нужно было составить коррупционную составляющую в это дело. Я должна была давать показания на Наталью Сергеевну. Мне говорили, что она мертва, ей всё равно, давай подписывай. В противном случае, 105-ю статью бы мне дали. Хотя они так и сделали».
Скорее всего, в прокуратуре будет принято решение опротестовать вынесенный сегодня приговор. Так что Юлии Новоденской стоит подготовиться к рассмотрению ее дела в более высоких инстанциях. Но сегодня она прямо из суда отправилась домой в сопровождении сына и мужа.
А ведь именно он, по версии следствия, сообщил в свое время в Росреестр о ее поддельном дипломе. Странная нестыковка. Впрочем, оправданная считает: намеренная. Со своим адвокатом она будет добиваться возбуждения уголовного дела уже в отношении следователя, который, по их мнению, фабриковал материалы.
Их коллеги — водители скорой, которые участвовали лишь в похищении и грабеже, пробудут за решеткой 9 и 10 лет. Речь идет об Андрее Иванове и Александре Смирнове. Мужчины осуждены по статьям «Разбой» и «Похищение». По статье «Убийство» они были оправданы, сообщает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
У всех четверых мотив простой — деньги, которых, как они предполагали, у руководившей районным отделением Росреестра благодаря взяткам было предостаточно. А вот следствие затем полагало: ее экс-подчиненная Юлия Новоденская, уволенная за поддельный диплом, подсказала злоумышленникам жестокий план — похитить чиновницу, пытками заставить рассказать, где наличность, и затем ее забрать.
В материалах фигурировали и зафиксированные факты телефонных соединений якобы так мстившей Юлии Новоденской с ключевыми обвиняемыми, и найденная в СМС-переписке с подругой фраза «Я хочу ее убить». Однако суд посчитал, что всё это эмоции, а не призыв или тем более инструкция по убийству.
Игорь Толчильщиков, адвокат Юлии Новоденской: «Для моей подзащитной оправдательный приговор неожиданным не был, поскольку до направления дела в суд уже неоднократно подсудимые говорили, что она невиновна и к этому делу отношения не имеет».
Осужденные мужчины на суде действительно заявляли: Юлия Новоденская не подсказывала одному из них — своему знакомому, что у Натальи Захаровой где-то десятки миллионов, полученных незаконно. Но следователь давил, добиваясь показаний о том, как затем она настойчиво склоняла работавшего водителем на скорой Михаила Сорокина похитить чиновницу.
К слову, любой, кто знает, как во Всеволожске сложно пройти положенные процедуры в Росреестре, может и без всяких подсказок заподозрить, что там за ускорение решений предусмотрены платные опции. Так что, если предположить, что на эту тему Новоденская с осужденными сегодня и говорила в 2015 году, то что-то новое им открыла вряд ли. А вот на протяжении двух лет в СИЗО, уверяет она, люди в погонах подстрекали ее открыть им новые сведения о коррупции в Росреестре.
Юлия Новоденская, оправданная: «Им нужно было составить коррупционную составляющую в это дело. Я должна была давать показания на Наталью Сергеевну. Мне говорили, что она мертва, ей всё равно, давай подписывай. В противном случае, 105-ю статью бы мне дали. Хотя они так и сделали».
Скорее всего, в прокуратуре будет принято решение опротестовать вынесенный сегодня приговор. Так что Юлии Новоденской стоит подготовиться к рассмотрению ее дела в более высоких инстанциях. Но сегодня она прямо из суда отправилась домой в сопровождении сына и мужа.
А ведь именно он, по версии следствия, сообщил в свое время в Росреестр о ее поддельном дипломе. Странная нестыковка. Впрочем, оправданная считает: намеренная. Со своим адвокатом она будет добиваться возбуждения уголовного дела уже в отношении следователя, который, по их мнению, фабриковал материалы.
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