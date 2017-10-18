СМИ: убийцу главы всеволожского Росреестра обнаружили мертвым в «Крестах»

В Петербурге сообщили о смерти Виктора Харватова — бывшего фельдшера скорой помощи, которого приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство начальницы Росреестра Натальи Захаровой.
Факт смерти Вадима Харватова, которого на прошлой неделе приговорили к 17 годам строго режима за убийство, его адвокат не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть. Информация о гибели убийцы начальника управления Росреестра Всеволожского района Ленобласти появилась в прессе несколько часов назад. Как пишет 47news, около полудня при обходе камер сотрудник СИЗО обнаружил Харватова мертвым.
Якобы Харватова обнаружили мертвым в камере следственного изолятора «Кресты». Однако, по словам Маргариты Платоновой, администрация следственного изолятора отказывается от общения с ней. Поэтому в данный момент она готовит жалобу в городскую прокуратуру на действия сотрудников СИЗО.
Маргарита Платонова, адвокат Вадима Харватова: «Из неофициальных источников мне известно об этом факте, однако надлежащего сообщения, которое требуется по закону ни от администрации „Крестов“, ни от Следственного комитета ни мне, его адвокату, ни его близким родственникам не было направлено. Я сегодня целый день потратила на то, чтобы выяснить, действительно ли в „Крестах“ погиб Харватов».
28-летний Вадим Харватов был приговорен к 17 годам колонии за убийство Натальи Захаровой. Вместе с сообщниками он участвовал в похищении, ограблении и убийстве главы управления Росреестра по Всеволожскому району. Ее тело нашли спустя две недели на одном из пляжей Кронштадта.
Якобы Харватова обнаружили мертвым в камере следственного изолятора «Кресты». Однако, по словам Маргариты Платоновой, администрация следственного изолятора отказывается от общения с ней. Поэтому в данный момент она готовит жалобу в городскую прокуратуру на действия сотрудников СИЗО.
Маргарита Платонова, адвокат Вадима Харватова: «Из неофициальных источников мне известно об этом факте, однако надлежащего сообщения, которое требуется по закону ни от администрации „Крестов“, ни от Следственного комитета ни мне, его адвокату, ни его близким родственникам не было направлено. Я сегодня целый день потратила на то, чтобы выяснить, действительно ли в „Крестах“ погиб Харватов».
28-летний Вадим Харватов был приговорен к 17 годам колонии за убийство Натальи Захаровой. Вместе с сообщниками он участвовал в похищении, ограблении и убийстве главы управления Росреестра по Всеволожскому району. Ее тело нашли спустя две недели на одном из пляжей Кронштадта.
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