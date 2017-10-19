Володин: споры о «Матильде» свидетельствуют об улучшении жизни в России

Спикер Госдумы заявил, что активное обсуждение нового фильма Алексея Учителя «Матильда» говорит о том, что более тяжелые проблемы в России решены.
По словам Вячеслава Володина, если к фильму проявляют столь живой интерес, можно сделать вывод о том, что многое в России изменилось в лучшую сторону.
Спикер Госдумы отметил, что более тяжелые проблемы в России решены и не так волнуют людей, передает ТАСС.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Если другие проблемы решены, их не обсуждают. Поэтому, если у нас вопрос, который интересен для всех, это фильм „Матильда“, значит, многое у нас изменилось в лучшую сторону. Мы уже не обсуждаем те насущные проблемы, которые, допустим, раньше волновали в 90-е людей».
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. Их инициатором стала экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая не раз призывала запретить ленту, утверждая, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих.
Впрочем, в Генпрокуратуре заявляли, что изучили более 40 жалоб Поклонской и не нашли никаких нарушений при создании фильма «Матильда».
Спикер Госдумы отметил, что более тяжелые проблемы в России решены и не так волнуют людей, передает ТАСС.
Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Если другие проблемы решены, их не обсуждают. Поэтому, если у нас вопрос, который интересен для всех, это фильм „Матильда“, значит, многое у нас изменилось в лучшую сторону. Мы уже не обсуждаем те насущные проблемы, которые, допустим, раньше волновали в 90-е людей».
Напомним, новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, задолго до премьеры вызвал множество споров. Их инициатором стала экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая не раз призывала запретить ленту, утверждая, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих.
Впрочем, в Генпрокуратуре заявляли, что изучили более 40 жалоб Поклонской и не нашли никаких нарушений при создании фильма «Матильда».
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