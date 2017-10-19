Россияне предпочитают кэш: в обращении впервые за 3 года вырос объем наличных

Впервые за 3 года в России осенью выросла доля наличных денег в обращении.
Как передает РБК, обычно объем наличных растет летом, в сезон отпусков, и прекращается в августе, но этой осенью россияне выбрали себе другой сценарий. И в сентябре наличности стало больше на 12 миллиардов рублей. К концу первой половины октября, по данным Центробанка и участников рынка, сумма выросла до 158 миллиардов.
Эксперты считают, что граждане забирают деньги в связи с ситуацией в банковском секторе. На людей произвели впечатления крах «Югры» и финансовое оздоровление «Открытия» и «Бинбанка», поэтому они предпочитают хранить деньги дома, тем более что и ставки по вкладам продолжают снижаться.
Эксперты считают, что граждане забирают деньги в связи с ситуацией в банковском секторе. На людей произвели впечатления крах «Югры» и финансовое оздоровление «Открытия» и «Бинбанка», поэтому они предпочитают хранить деньги дома, тем более что и ставки по вкладам продолжают снижаться.
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